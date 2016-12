Mar García, de Foro: "El objetivo de los presupuestos de Avilés es contentar al clientelismo del PSOE"

La presidenta de Foro Avilés, Mar García Díaz, tras un detallado análisis de los presupuestos que ha presentado para su aprobación el equipo de gobierno del Ayuntamiento, ha señalado esta mañana que "el objetivo de los presupuestos de Avilés es contentar al clientelismo del PSOE en vez de invertir en la transformación y modernización de la ciudad".

En esta línea ha citado algunos ejemplos: "No parece en absoluto lógico ni razonable que la partida presupuestaria asignada a Festejos, que ha crecido un 29,96 por ciento, sea tan solo un 1 por ciento inferior a la de Promoción Económica y Empleo. Una partida, la de Festejos, que crece concretamente en 255.000 euros frente a los 103.685 de crecimiento de la de Promoción Económica y Empleo; por su lado, Servicios urbanos tan solo crece un 2,26por ciento", dice.

Mar García considera que "Avilés necesita incorporar y retener a gente joven, que dinamice la cuidad y evite una merma de población que en un corto plazo la situará por debajo del umbral de los 80.000 habitantes, con las consecuencias que esto conlleva. Sin embargo, el gobierno socialista parece estar plenamente satisfecho con entretenernos con fiestas, mientras duren. No solo se evidencia su falta de interés por el escaso importe de la partida económica asignada, sino también por su contenido".

De hecho, según pone de relieve Mar García, "el esperado gran proyecto de dinamización prometido por la Alcaldesa era convertir Avilés en un referente en el aprendizaje de nuestro idioma, pero destina la exigua cantidad de 80.000 euros, tan solo el doble del importe que dedica al control de las aves. Promoción del aprendizaje de español para extranjeros, pero no estaría de más que primero esos extranjeros pudieran acceder cómoda y directamente a Asturias si no fuera que contamos con tan sólo tres destinos internacionales a Europa en compañías ´low cost´, mientras nuestra vecina Cantabria enlaza con seis destinos. La única realidad que los socialistas y quienes les apoyan obvian es que a día de hoy más que visitarnos extranjeros, emigran al extranjero jóvenes avilesinos muy bien formados, entre otros factores por la falta de apoyo de este gobierno municipal".

A juicio de la presidenta local de Foro, "la prioridad sería convertir Avilés en una ciudad más atractiva, fomentando la economía, las comunicaciones, el medioambiente y confortabilidad de la cuidad. Pero el objetivo de estos presupuestos es contentar al clientelismo del PSOE en vez de invertir en la transformación y modernización de la ciudad. Como muestra basta con observar la entrada de una de las principales vías a la ciudad, la entrada del Occidente asturiano, y la imagen que proporciona. El Ayuntamiento no hace su parte y para la del resto de Administraciones siempre se escuda en la falta de competencia y la usa como disculpa, en medio de una absoluta incapacidad de lograr cualquier mejora para la cuidad, da igual la administración que sea. Si gobierna el PP, porque no se lo dan; y si gobierna el PSOE, porque no pueden o no deben molestar a sus compañeros de partido. Al final siempre sale perdiendo el ciudadano".

"Foro Avilés no apoya estos presupuestos. Es un presupuesto que el equipo de gobierno del PSOE ha gestionado sin contar con nadie sabiendo que están en una posición minoritaria en el gobierno", concluye Mar García.