El Catastro certifica que no tiene en su registro los hórreos de Corvera

La polémica que enfrenta a los concejales de IU y el gobierno socialista corverano por el temor de los primeros de que los propietarios de hórreos y paneras del concejo tengan que pagar desde este año el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) ha llevado al Alcalde, Iván Fernández, a pedir al Catastro la prueba definitiva de que los dueños de esas construcciones están exentos del pago de la "contribución". A tal efecto, ayer mismo ordenó a una de las asesoras municipales que preguntara en el Catastro qué condición registral tienen los hórreos y paneras corveranas: "La respuesta fue rotunda: esos bienes no están 'catastrados, y en consecuencia no pueden pagar IBI", zanjó Fernández.

Horas antes, no obstante, la concejala de IU Sara Paz salió a la palestra para denunciar el "desconocimiento" que tiene el equipo de gobierno de la realidad de Corvera "pues ha llegado a nuestras manos el aviso cursado a un vecino del concejo por parte del Catastro de que, desde esta año, pagará IBI por su hórreo; y no solo eso, sino que cuando pidió explicaciones le dijeron que, además, también habría de pagar con efecto retroactivo los IBI hasta 2011". A la concejala de IU le dolió especialmente que el portavoz del PSOE, Jorge Suárez, tildara de "absurda" la pretensión de IU, vía moción plenaria, de exonerar parcialmente a los dueños de hórreos y paneras del pago del IBI toda vez que "es ridículo pedir una exención para algo que no se está cobrando". Sara Paz se pregunta entonces cómo es posible que haya al menos un corverano que ha recibido la notificación de cobro por parte del Catastro.

A ese respecto, el Alcalde aventuró ayer que "probablemente el Catastro, en la reciente campaña de control de inmuebles realizada en Asturias, detectó algunos hórreos reconvertidos en vivienda y por eso les pasa el recibo". E insistió: "La inmensa mayoría de hórreos y paneras, los que conservan su uso tradicional, no pagarán IBI".