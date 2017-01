Los trabajadores del parque empresarial exigen aparcamiento y transporte público

Alcantarillas sin tapas, coches aparcados hasta en las glorietas, canalones tupidos de polvillo negro, jardineras tomadas por la maleza. Esta es la imagen que presenta el Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA), principal polígono de la comarca. La entidad de conservación dice no dar abasto para hacer frente a las carencias y desperfectos. Los empresarios urgen plazas de aparcamiento y conexiones con el transporte público, inexistentes en la actualidad, y ven necesario actualizar el convenio suscrito en su día, ante la llegada de nuevas empresas en los últimos años.

La entidad de conservación del parque empresarial entró en funcionamiento en 2008, con tres años de retraso sobre lo previsto inicialmente. Entonces los empresarios del polígono se hicieron cargo de la vigilancia nocturna, así como de la recogida y limpieza de sus calles y el mantenimiento de las zonas verdes, que estaban en estado precario. Ya en 2008, cuando se activó la entidad de conservación, los inquilinos del área industrial reclamaban al Ayuntamiento de Avilés vigilancia diurna y una solución urgente a la falta de alumbrado. Desde entonces el polígono ha crecido, unas empresas han echado el cierre y se han implantado otras, varias de ellas en la avenida de la Siderurgia, vial que no entra en los terrenos que supervisa la entidad de conservación. "Hay muchas empresas que no pertenecen a la entidad, que usan los accesos e infraestructuras del PEPA y que no colaboran. Infoinvest dejó fuera unas parcelas que ahora están ocupadas. Varias empresas están en concurso de acreedores y la entidad tiene que asumir los gastos con las cuotas de las empresas", explicó el presidente de la entidad de conservación, Manuel González Vila.

La avenida de la Siderurgia, sostiene, "no se sabe de quien es": "Cuando llueve se forman unos charcos tremendos, cualquier día va a ocurrir un percance". La suciedad es otra queja recurrente en el polígono, donde el polvillo negro puebla cada esquina, cada cuneta, y sobremanera los tejados de las naves vecinas a las baterías de coque (Arcelor-Mittal no forma parte de la entidad de conservación). "Hubo un tiempo en que Arcelor contribuía a la limpieza de la Avenida del Zinc, pero hace años que ya no. Reclamamos en su día a Infoinvest (la sociedad pública que gestiona el PEPA), pero se desentiende", añadió González Vila.

La entidad de conservación plantea que se habilite como aparcamiento una parcela vacía de la avenida de la Siderurgia y conexiones de autobús para que los trabajadores puedan desplazarse al polígono en transporte público. El listado de deficiencias es amplio. "En el acceso al parque por el Hospitalillo, en el puente que salva la ría, hay un escalón que es un peligro para la carga de los camiones. Cualquier día habrá un accidente", añadió Vila. Algunos empresarios incluso han tenido que hacerse cargo de la poda de árboles y cunetas para el traslado al Puerto de piezas fabricadas en los talleres del polígono.