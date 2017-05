La pasarela sobre el Nalón "tendría un enorme potencial turístico", destaca el PP

La plataforma ciudadana por la pasarela entre San Juan de La Arena (Soto del Barco) y San Esteban de Pravia (Muros de Nalón) se manifiesta mañana en ambas orillas de la desembocadura del Nalón para demandar al Principado la infraestructura que comunicaría las dos localidades y que lleva un cuarto de siglo parada en los planes del Gobierno autonómico pese a haber contado con una partida presupuestaria para su construcción, que luego fue retirada. La protesta comenzará a las seis de la tarde, cuando vecinos de las dos localidades protestarán al unísono.



En apoyo a la demanda vecinal acudieron ayer los diputados regionales del PP Carmen Pérez García de la Mata y Pedro de Rueda a San Juan de La Arena, donde anunciaron que su formación política presentará una proposición no de ley en la Junta General para que se habilite el presupuesto necesario para ejecutar la obra mediante una modificación presupuestaria. "Es la cuarta proposición no de ley que registra el PP en este sentido porque es necesario que se les dé lo que les fue arrebatado y por fin se cumpla esta demanda social", afirmó la parlamentaria autonómica.



En su opinión, la pasarela es una deuda histórica del PSOE de Asturias con ambos concejos. La diputada popular hizo referencia a la historia de la infraestructura que fue licitada y contó con una partida presupuestaria para ser retirada entre 1999 y 2003 por el Gobierno de Vicente Álvarez Areces "en favor de otras obras que consideró más prioritarias, pero la comarca del Bajo Nalón sigue esperando las falsas promesas, por eso acudiremos como ciudadanos a la manifestación de la plataforma".



Por su parte, Pedro de Rueda destacó "el enorme potencial turístico de la pasarela y el efecto beneficioso para el día a día de los vecinos pero, sobre todo, el tremendo impacto turístico que tendría". El diputado popular lamentó que el Principado no apoye mediante obras y promoción al sector turístico del Occidente y observa en esta iniciativa una forma de dar singularidad y atraer visitantes a la desembocadura del Nalón.