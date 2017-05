Los trabajadores de Montrasa que se encerraron en Alcoa, absueltos

La audiencia provincial ha absuelto del delito de usurpación a los 28 antiguos trabajadores de Montrasa que se encerraron el año pasado durante 17 días en las instalaciones de Alcoa en Avilés. "Defendíamos nuestros derechos y ahora lo vamos a celebrar", subrayó Ricardo Martínez, el portavoz dcl colectivo y presidente del comité de empresa de la auxiliar en la aluminera el pasado año. Alcoa reclamaba de los trabajadores encerrados 45.000 euros. "Ya no los tenemos que pagar: no usurpamos nada", recalcó el responsable sindical.

La multinacional había promovido un juicio contra el colectivo de trabajadores de Montrasa. Se celebró el pasado mes de septiembre en Avilés. Unas semanas después, el juzgado local falló de manera favorable a los trabajadores. Alcoa, sin embargo, recurrió a la audiencia provincial. Y fue ayer cuando esta instancia volvió a dar la razón a los trabajadores. "Lo más importante de todo es que no cabe más recursos, es decir, que la vía penal se ha acabado", resumió el sindicalista.

El pasado día 4 de abril, el juzgado de lo social Número 1 de Avilés determinó que el despido de los trabajadores de Montrasa era nulo, lo que implica su obligatoria readmisión en el puesto de trabajo y el pago de los salarios no devengados desde el mismo día de la rescisión de sus contratos. Esta incorporación no se ha producido aún. "Nuestros despidos son nulos; deben readmitirnos en nuestros antiguos puestos. No parece que haya mucho que aclarar sobre este asunto", declaró Ricardo Martínez en su momento. No han sido devueltos a sus puestos.