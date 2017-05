Quejas por las carencias del pago con móvil de la zona azul

"Fácil, cómodo y seguro". Son los adjetivos con los que Dornier, la empresa concesionaria de la gestión de los aparcamientos de pago de Avilés, publicita en los postes de la zona azul el nuevo servicio -en funcionamiento desde hace una semana- que permite abonar el estacionamiento con una aplicación telefónica que evita de ese modo el engorro de tener que acudir a un expendedor de tiques cada vez que se desea obtener uno.



Sin embargo, ya se oyen las voces de los primeros usuarios que añaden otros calificativos de cosecha propia, en general para criticar el invento. Es el caso de quienes fueron sancionados por aparcar sin tique o por no renovar el mismo a tiempo y se encontraron con la imposibilidad de pagar la multa desde el teléfono móvil pese a que la aplicación tiene un apartado concebido expresamente para funcionar como buzón de denuncias.



Esta falta de advertencia al usuario confiado motivó en algún caso que la persona multada no se enterase a tiempo y perdiera la oportunidad de anular el aviso de denuncia pagando 3,35 euros, para lo que hay un margen de 60 minutos.



Otra queja habitual en estos primeros días de experiencia con el pago de la zona azul mediante una aplicación telefónica es la falta de actualización de la página web del servicio (http://www.oraaviles.com/), que sólo plantea como alternativa al pago en metálico las tarjetas de prepago y, en consecuencia, no explica el proceso para darse de alta en la nueva utilidad (cosa que sí es posible en la página web de Telpark, la empresa gestora del servicio de pago telemático).