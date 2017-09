Los vecinos temen otra paralización de la obra de la biblioteca de Piedras Blancas

Los vecinos de Piedras Blancas alertan de un nuevo incumplimiento en los plazos de ejecución de las obras de la nueva biblioteca de la capital castrillonense. La Consejería de Educación adjudicó el pasado mes de mayo las obras para finalizar la construcción de la nueva biblioteca a la empresa Copcisa S.A. con un presupuesto de 966.397 euros, IVA incluido, y con un plazo temporal de seis meses. "En julio se realizaron los trabajos de limpieza pero el contenedor con la basura recogida sigue ahí, no se retiró aún y, diga lo que diga la Consejería, no vemos a nadie trabajando", afirmaron vecinos de Piedras Blancas.

El Gobierno regional negó el pasado mes de agosto que los trabajos estuvieran paralizados tras las críticas realizadas por el PP. La Consejería de Cultura argumentó entonces que la fábrica que suministra los materiales estaba cerrada por vacaciones y aseguró que los trabajos se reanudarían en septiembre.

Superado el ecuador del mes de septiembre, las obras aún no se han reanudado. "La biblioteca está gafada, nos tememos que hay problemas y que este año, como estaba previsto, no se terminará el edificio", se quejan los vecinos. La de mayo fue la tercera adjudicación del proyecto por la Consejería desde que comenzaron las obras en el año 2010. La primera empresa abandonó el proyecto. En enero de 2015, tras una nueva adjudicación, otra constructora se hizo cargo de las obras, que debería haber concluido seis meses después. Los plazos no se cumplieron y el Principado rescató el contrato que adjudicó en mayo.