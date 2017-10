La "jequesa" que se cura el vértigo en Avilés

Los vértigos de Aeysa Omar Al Rashai se tratan con receta avilesina. El otorrino Francisco José Bernardo recibió recientemente en su consulta de la clínica ubicada en el número 20 de la calle José Cueto la visita de esta mujer, que es madre del jeque Amer Al Rashai, de Abu Dabi, que también acudió, como acompañante. El doctor asegura que, en un principio, se mostró sorprendido y reconoce que tuvo que hacer esfuerzos para comunicarse con ambos. "Fue divertido", relata. Aunque no les llegó a preguntar cómo recalaron en Asturias. "Alguien se lo aconsejó, sin más. Pidieron discreción", cuenta.

"Tengo un compañero de profesión sirio, que es oculista y entiende el árabe. Y el jeque hablaba algo de inglés. Tardamos un montón en comunicarnos, estuvimos tres horas, hablando por señas, pero tuvieron mucha paciencia", explica Bernardo. Para la revisión de la mujer, el otorrino tuvo que pedir permiso al hijo. "Según la cultura de su país, antes de descubrirse la cara, las mujeres tienen que tener el permiso del marido o del hijo, así que, para cada movimiento, tenía que mirar de reojo para que el tipo me dijese que sí con la cabeza", cuenta. Desconoce, eso sí, cómo acabaron en su consulta. "Esta gente tiene muchas perras. Se supone que querían una segunda opinión por un problema de vértigos y algún conocido los envió a mí", indica.

La familia fue muy previsora y preparó con antelación su viaje. "Recibí la llamada con meses de antelación. Les atendimos antes incluso de la inauguración de la clínica. La abrimos solo para ellos", explica el otorrino. Su trato, además, fue "exquisito". "Es gente normal y sencilla, yo no sabía muy bien cómo iba a ser esto. Pero no tengo ninguna queja, fueron muy amables", aseguró.

En principio, la paciente regresará el próximo mes de enero a la Clínica B Internacional para una revisión rutinaria con el otorrino Francisco José Bernardo. "Todavía no sé cómo haremos porque yo creo que me jubilo este año. No obstante, seguirá con consultas privadas. Ya que se toman la molestia de pegarse semejante viaje habrá que cumplir", afirma, sonriente.