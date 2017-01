Las chicas quieren golear en Noreña

"Estamos listas para apalizar a muchos paisanos". Así de rotunda se muestra Aída Cuesta, que a sus 44 años se ha convertido en una de las primeras inscritas para el equipo femenino que pretende formar el Condal de Noreña, el cual sería el primer conjunto de mujeres federadas en la historia de un deporte con más de un siglo de arraigo en el municipio.

La reciente inauguración del nuevo campo de césped artificial que lleva por nombre el del fallecido entusiasta local José Isidoro García Nicieza "Güelito" fue clave para que el club se lanzase a una apuesta que ya cuenta con precedentes. "Hace unos seis años se hizo un equipo que tuvo mucha participación y disputó partidos amistosos, pero el campo de tierra les echó para atrás", señalan fuentes de la entidad, que considera que el auge del fútbol femenino y la falta de un equipo de referencia en la zona son argumentos de sobra para reactivar la iniciativa.

De momento, la acogida ha sido muy positiva. El número de jugadoras inscritas, entre las formalizadas y las que han mostrado su disposición, está entre las ocho y las diez. Todo ello en apenas unos días en los que los que la propuesta se ha dado a conocer. "Siempre me gustó el fútbol, pero nunca tuvimos oportunidad de jugar federadas", explica Paula Arbesú, que a sus 30 años opina que no es tarde para cumplir una vieja aspiración. "Si no nos lesionamos a la primera, ahí estaremos dando guerra", comenta esta amante del deporte que, al igual que Aída Cuesta, quiere acabar con los estereotipos. "No somos masculinas, somos chicas a las que nos gusta el fútbol", apunta Cuesta, que en su día estuvo federada en atletismo y ahora afronta con ilusión la idea de competir en un campo nuevo como el de Noreña.

El objetivo es que para el verano se reúna un grupo de al menos unas 16 o 18 jugadoras que permita crear una plantilla lo suficientemente larga como para afrontar la liga regional. Para facilitar el acceso a esta meta, el Condal está dispuesto a poner todas las facilidades y, por ello, todas las que deseen incorporarse a su nueva sección sólo tienen que apuntarse en la secretaría ubicada en el Alejandro Ortea en horario de tarde, todos los días, o llamando al teléfono 985743703. Vías por las cuales se pueden resolver todo tipo de dudas, al igual que a través del correo electrónico condalfcnorena@hotmail.es.

Todo un sueño que, de cumplirse, permitiría a las futbolistas locales que se encuentran practicando el fútbol en otros puntos de la geografía asturiana hacerlo cerca de casa. "Hay varias jugadoras que están en Llanera y otros sitios, y queremos darles la oportunidad de hacer lo que más les gusta sin tener que moverse de Noreña", sostiene el club, que, no obstante, recuerda que desde que en 1995 se estableciera el carácter mixto de las categorías inferiores, facilita la participación de chicas en los equipos de las categorías prebenjamín, benjamín, alevín e infantil.

Pero la apuesta del Condal va más allá y, además de dar un mayor uso a las nuevas instalaciones, busca enganchar a otros segmentos de la población al deporte rey. Un cometido para el que cuentan con la ilusión de una decena de chicas con las que el club no escatima esfuerzos para que puedan lucir la camiseta roja y el pantalón azul en la liga femenina.