El colegio de Noreña tendrá comedor en junio y septiembre

La Asociación de Madres y Padres (AMPA) del colegio público Condado de Noreña aún no ha conseguido su objetivo de tener doble turno del comedor escolar el curso que viene, para que ningún alumno se quede fuera, pero al menos sí podrá prolongar el servicio durante los días lectivos de junio y septiembre.



La alcaldesa de Noreña, Amparo Antuña, con quien se reunieron ayer miembros de la AMPA, se comprometió a que el Ayuntamiento colaborará aportando los cuidadores que vigilarán a los alumnos que coman en el colegio. Pero será la propia AMPA quien se encargue de la gestión para que el comedor se prolongue durante ese tiempo, insistió la Alcaldesa.



"Les ofrecemos nuestra plena colaboración", señala Antuña, que destaca la importancia de que las familias dispongan de este servicio para poder conciliar su vida laboral y personal. El año pasado, también con el apoyo del Consistorio, los escolares de Noreña pudieron comer en el colegio en septiembre. No dio tiempo a gestionarlo para junio.



Amparo Antuña insiste en ofrecer su colaboración a los padres en su lucha por lograr un segundo turno, que la consejería de Educación les niega. En el Pleno municipal de abril, los grupos municipales del PP, PSOE, Foro, Conceyu Abiertu e IPÑ aprobaron una moción de apoyo en la que solicitaban a la dirección del centro escolar y al Principado que atiendan las peticiones de las familias, que también han promovido una recogida de firmas y han logrado el respaldo del diputado de Foro Pedro Leal. Éste se comprometió a registrar una iniciativa en la Junta del Principado para que sea atendida esta antigua demanda de los padres de Noreña.



Las familias están dispuestas a seguir peleando para lograr su propósito y recientemente también protestaron con un picnic reivindicativo. Pero tuvieron que comer el bocadillo a la puerta del colegio porque la Consejería no les permitió hacerlo en el patio.