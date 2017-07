El PP moscón tilda la marcha de los ediles de Grado de "pataleta"

"Lo veo como una pataleta de niño caprichoso, no consigo lo que quiero y me voy, pero tiene consecuencias muy importantes para el PP de Grado, como no tener voz directa en el Pleno". El presidente de la junta local del PP, José Manuel Puente, se mostró sorprendido ante la renuncia de los cuatro ediles del grupo municipal del la formación, que dejan al PP sin representación plenaria.

El grupo, encabezado por José Ramón González, abandona el partido tras dos años de tensiones y acusaciones de irregularidades durante el congreso local en el que González perdió contra Puente, el pasado junio.

El PP moscón encara dos años que "no serán fáciles", pero en los que Puente apostará por seguir trabajando con los vecinos; "hay que mantenerse fuertes y estar atentos a lo que va a hacer IU, ahora más todavía que antes".

El presidente de la junta popular asegura que desconocen los motivos de la marcha de los cuatro concejales, si bien sospecha que están en relación a la petición de impugnación del congreso local del PP por parte de González, en el que alegó irregularidades. "Sabemos que transcurrió de forma adecuada según el reglamento y entiendo que se lo van a denegar, no sé si eso puede ser una causa", deja caer Puente.

Además, el presidente señala que están en contacto con la dirección regional y que cuentan con "su total apoyo". Puente no siente que se hayan quitado un problema de encima, "pero sí tener las cosas claras, no es adecuado tener personas que representan al PP y no lo sientan". Y apunta que el PP jamás dejó ganar las elecciones a IU; "aquí, quien quita y quien pone a gobernar son los votantes, ellos deciden quién y cómo, lo que es claro son los resultados".