La OCAS recauda sólo 1.620 euros para su viaje solidario a Indonesia

No pudo ser. La Orquesta de Cámara de Siero (OCAS) no logró cumplir su objetivo de recaudar 20.000 euros para subvencionar parte de su programa "Vínculos" -una iniciativa benéfica que pretende utilizar la música como vehículo de integración social en aquellos lugares donde ésta no es un bien popular ni accesible-, que este año tiene como destino Indonesia. Finalmente, tras dos meses de campaña abierta en el portal de crowdfunding (micromecenazgo) "migranodearena.org", la formación musical dirigida por Manuel Paz sólo ha logrado obtener 1.620 euros. Pese a ello, los músicos asturianos no cejan en su empeño y llevarán a cabo su viaje solidario, que comienza el día 24 de este mes. Amaya P. Gión F. V.