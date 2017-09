Dos actividades, un mismo fin

La solidaridad brota en los valles de Guimarán. Dos iniciativas impulsadas por sendos vecinos reflejan el compromiso con los demás. La primera fue idea de Esteban Anta y consiste en una prueba anual de bicicletas de montaña (BTT) por el Monte Areo, que ya lleva cinco ediciones; la segunda es obra de Raúl Suárez y consiste en una jornada dedicada al deporte adaptado, que se celebra hoy.

Anta es un amante de las dos ruedas y hace cinco años, a su hija, la pequeña Ángela, le diagnosticaron un cáncer cuando apenas tenía 11 meses. Ahora, por suerte, está recuperada, aunque tiene que acudir a revisiones. La enfermedad de la niña llevó a su padre a buscar la manera de ayudar a financiar la investigación contra el cáncer y, con la ayuda de otros vecinos, organizó una prueba deportiva que cada año va a más. "Solo es aportar un grano de arena contra el cáncer infantil", afirma el también miembro de la Asociación de Familias contra el Cáncer Infantil "Galbán". Esa prueba forma parte del calendario que muchos aficionados a la bici de montaña tienen marcado en rojo en el calendario, por el terreno y también por su cariz solidario. "Cada año vamos a más, y eso me reporta más felicidad; en años anteriores recaudamos 6.000 y 7.000 euros, y en la última edición -que fue el pasado sábado-, 8.000, que donamos al 50 por ciento a la asociación "Galbán" y al Instituto de Investigación Sanitaria Isla Fe de Valencia", detalla el impulsor de la Marcha solidaria de BTT del Monte Areo, que aprovecha para solicitar a los ayuntamientos de Carreño y Gijón la creación de un circuito permanente en la loma que une ambos municipios.

Raúl Suárez se desplaza en silla de ruedas y es el impulsor de la jornada de deporte adaptado que se desarrollará esta mañana en la pista polideportiva de Guimarán-El Valle. Por problemas en la circulación de la sangre, los médicos decidieron que la mejor opción era amputarle su pierna izquierda. De eso hace ahora cinco años. "No dudé cuando me lo plantearon. Recuperé rápido y pensé que tenía más ilusión por vivir, me gusta la gente feliz", indica Suárez, vecino de La Rebollada, en Guimarán. La idea de la jornada de deporte adaptado surgió en 2016 casi por casualidad. Se lo planteó a un amigo y posteriormente se lo trasladó por internet a Ladi Pandiella, presidente de la asociación "Cosa Nuesa", y entre ambos organizaron la jornada, que este año cumple su segunda edición. "Este tipo de actividades nos vienen muy bien para dar visibilidad al deporte adaptado, lo hacemos de manera desinteresada y planteamos una salida de deporte y ocio para las personas con movilidad reducida", señala Pandiella.

La jornada de hoy será en la cancha de Guimarán-El Valle a partir de las 11.00 horas y contará con varias disciplinas deportivas, como esgrima, baloncesto, bádminton, tiro con arco y tiro con gomeru, entre otras. Posteriormente habrá una espicha popular a 14 euros el cubierto, así como un sorteo de regalos entre los participantes y, más tarde, diversas actuaciones, como la de Pepín el guitarrista, "Dúo Ébano", Alfredo "El rey del bolero" y Vicente Díaz, entre otros.

Ambas iniciativas, la prueba de BTT y la del deporte adaptado, nacen con la voluntad de colaborar y de mostrar que en Guimarán la solidaridad está en el ADN.