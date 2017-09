La guerra, un espectáculo en Candamo

Espectacular. Así fue la recreación histórica de la batalla de la loma del Pando (Oviedo) que realizó, ayer, el grupo "Frente del Nalón" en Grullos (Candamo). Veinte explosiones, fuego de mortero, ametralladoras y granadas no dejaron de estallar durante la media hora que duró la recreación dejando alucinado al público, que se tapaba los oídos y daba pasos atrás con cada detonación. No faltaron los vivas a la República o a Franco entre los casi cien recreadores de toda España que participaron, metidos de lleno en el papel.

"Es como si viajases en el tiempo, vuelves a otra época y eso ayuda a entender mejor la historia", comentó Andrés Fernández, uno de los recreadores asturianos, a los que se sumaron grupos del País Vasco, Madrid, Andalucía y Aragón. Juntos consiguieron llevar al numeroso público al día 21 de febrero de 1937, cuando comenzó la ofensiva republicana que pretendía cortar los suministros que entraban a Oviedo, tomada por el ejército alzado, e impedir que cayese Asturias en manos de Franco, al tiempo que distraían fuerzas de la batalla del Jarama (Madrid).

Fueron días intensos de combates en los que la República contó con cien piezas de artillería, trenes blindados, apoyo aéreo y cientos de milicianos y soldados que pretendían frenar la llegada de las columnas franquistas gallegas. La ofensiva finalizó con muchos muertos de ambos bandos y sin una victoria clara. Se quedó en tablas. Y no impidió que dos años después el país cayese en manos de los sublevados.

"Me quedé estupefacto, no imaginaba que fuese a ser tan espectacular, parecía la guerra", comentó Hugo Ortega tras disfrutar de la recreación. Otro de los atractivos para el público fue el museo vivo que los recreadores desplegaron en la plaza de la iglesia, donde no faltó el puesto de mando avanzado, la peluquería y el limpiabotas, la sastrería del ejército nacional, las cocinas ni el puesto de socorro.

Los años treinta no abandonaron Grullos, ya que hubo un espectáculo de variedades con Rodrigo Cuevas, Luciana de Estambul y Odón de Paganéu. La Guerra Civil seguirá hoy presente en Candamo. En San Román harán una visita guiada al fortín de La Peña a las 11 horas con miembros de la Asociación para la recuperación de la arquitectura militar de Asturias (ARAMA).