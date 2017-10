El palacio de Celles, una "joya" a la venta que dejan caer

Los vecinos de Celles están dispuestos a volver a denunciar ante la Fiscalía la responsabilidad de la propiedad del palacio de la Torre de Celles por el deterioro del edificio. La presidenta de la asociación de vecinos "San Juan Bautista" de la parroquia, Carmen Blanco, anunció su intención de volver a denunciar después de conocer que la propiedad del palacio ha puesto a la venta el inmueble por 950.000 euros, y publicitándolo además como una "joya", a pesar del mal estado en el que está.

"Estamos hasta arriba, llevamos diez años con esto y se demuestra que burla la ley el que tiene dinero, y no hay más vuelta de hoja; y encima, ahora que lo venden como una joya cuando lo están dejando caer", sostuvo. Los vecinos habían enviado un escrito a la Fiscalía porque apreciaban indicios de delito, pero fue desestimado porque no se le había especificado claramente a la propiedad lo que tenía que hacer para conservar el edificio; ahora hay un informe al respecto del Ayuntamiento de Siero pero falta otro del Principado. En cuanto se le requiera específicamente a la propiedad, si ésta no cumple, volverán a elevarlo a la Fiscalía para considerarlo delito. El palacio de la Torre de Celles es un Bien de Interés Cultural con un gran valor histórico y artístico y hace años que esta muy deteriorado.