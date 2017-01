La falta de personal colapsa el Hospital Valle del Nalón, denuncia la plantilla

Fue una Navidad difícil en el Hospital Valle del Nalón. El área de Urgencias estuvo saturada durante las últimas semanas, a pesar de que la Consejería de sanidad abrió finalmente la planta que estaba clausurada desde junio, lo que supuso un incremento de 29 plazas. Desde el sindicato Cemsatse -que aúna a las centrales de enfermeros (Satse) y médicos (Simpa)-, aseguran que esta situación está ocasionada por "la falta de previsión" de la gerencia y también la "escasez de recursos humanos". El centro está en una difícil situación, agravada por el repunte de pacientes de la gripe. Los profesionales alertan, no obstante, que la incidencia de la enfermedad "aún no está en su punto álgido". La falta de profesionales está afectando también a otros departamentos, como el de Otorrinolaringología.

"Los fines de semana de Navidad y Año Nuevo fueron fatales". Así de rotundos describen, desde Cemsatse, la situación del centro hospitalario de Riaño durante los días de fiesta: "Los boxes tuvieron que hacerse dobles, con el consiguiente trastorno para los pacientes", destacaron. Espacios estipulados para una única persona que tuvieron que albergar a dos. Según fuentes de la central, "esta situación atenta contra la intimidad del paciente y la confidencialidad". "Es un lugar demasiado pequeño para atender a dos pacientes con la calidad que se precisa", añadieron.

Los profesionales también lo sufren. Los portavoces de Cemsatse consideran que la plantilla del Hospital Valle del Nalón "está sobrecargada". "Llevan semanas con una carga de trabajo que está muy por encima de los recomendable para el correcto ejercicio de sus labores", denunciaron desde el sindicato. Una "falta de recursos humanos" que se extiende a otras áreas asistenciales dentro del Hospital, como el servicio de otorrinolaringología.

El departamento del Valle del Nalón carece de enfermera desde hace días. Según el Cemsatse, "esto ocasiona una merma en el servicio que está pasando factura a los pacientes". Tanto que algunas pruebas se están reprogramando o cambiando la cita que estaba asignada desde hace ya varias semanas. Son test necesarios para un correcto diagnóstico médico y que, a juicio del Cemsatse, "no se pueden retrasar". El personal es tan escaso que, afirmaron desde el sindicato, otra enfermera accedió voluntariamente a no quedarse de baja médica para que la asistencia no se viera aún más mermada.

La situación actual

La situación actual es mejor que la vivida durante las fiestas navideñas, aunque el colapso sigue. Según ha podido saber este diario, ayer por la mañana había diez personas esperando en urgencias por un ingreso en planta. Las camas cerradas desde junio se reabrieron hace unos días, pero aún se mantiene el cierre durante los fines de semana de otra planta (que suma alrededor de treinta plazas) para ingresos de cirugías.

Y puede ir a peor. Los responsables del Cemsatse alertaron ayer de que la incidencia de la gripe aumentará durante las próximas semanas: "El punto álgido se da entre finales de enero y principios de febrero". Situación que en las Cuencas se agrava por el envejecimiento de la población, con un mayor número de vecinos en situación de riesgo. El Cemsatse reclama a la gerencia del Hospital de Riaño, también a la Consejería de Sanidad, que mejore la gestión de recursos humanos "de inmediato, para evitar males mayores".