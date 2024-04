"La terapia es muy importante pero uno tiene que afrontar los problemas de la vida"

Arancha Sánchez es la jefa de estudios de la Unidad Docente de Salud Mental que forma a residentes de salud mental en psiquiatría, psicología clínica, enfermería de salud mental y psiquiatría de la infancia y la adolescencia, aunque esta última no ha terminado la primera promoción, que se incorporó el año pasado.

–¿Cuál es la situación de la asistencia a la salud mental en Asturias?

–Bastante complicada. Hacen falta más profesionales. Tenemos un déficit importante en psiquiatras, psicólogos clínicos y enfermería de salud mental.

–¿Preocupa especialmente la salud mental infantil y juvenil?

–Se ha notado mucho el incremento de la demanda. Hasta ahora no se había reconocido la especialidad, no se estaba formado a residentes y el número de profesionales que se dedican a este ámbito es menor pero las necesidades cada vez son más.

–¿Se siguen arrastrando problemas de la pandemia?

–No sabría decirlo. Lo que sí seguimos arrastrando son secuelas en determinados grupos de población. Con el paso del tiempo habrá que ver qué pasa con los niños y adolescentes que vivieron la pandemia.

–¿Y los mayores?

–También. En la pandemia sufrieron mucho la pérdida de estimulación y el aislamiento. Lo que ocurre es que el deterioro o los problemas de ánimo de una persona mayor impacta menos que el suicidio de un adolescente pero los mayores son el segundo grupo de población más dañado por la pandemia y debemos tener en cuenta que en nuestra comunidad autónoma son un grupo muy numeroso.

–Los jóvenes asumen con más naturalidad el asistir a terapia, acudir a profesionales de la salud mental.

–Sí, eso no hemos notado, para bien y para mal. Asistir a terapia es algo que no hay que trivializar, Las terapias son importantes pero no hay que depositar todo en una psicoterapia, uno también tiene que asumir responsabilidades y problemas en esta vida. Es muy importante que la terapia en salud mental se normalice, que se considere como cualquier otra atención sanitaria pero no trivializarla.

–¿Hay que aprender a pasarlo mal?

–No tanto aprender a pasarlo mal como afrontar dificultades, no pasarlo mal pero sí aprender a tener problemas.

–Las redes sociales hay mucha terapia de autoayuda.

–En las redes sociales hay de todo. Tenemos compañeros como Leticia González Blanco o Álvaro Magdaleno, que hizo la residencia en la Unidad Docente de Salud Mental, que están haciendo un trabajo muy interesante en redes sociales. Es una manera de llegar a los jóvenes con programas de divulgación y partiendo del conocimiento científico. Pero en las redes sociales hay personas que difunden información falsa. En ocasiones es más fácil creer esa información, que es más sencilla porque los profesionales a veces devolvemos la responsabilidad a las personas o damos malos pronósticos y eso es difícil de asumir.

