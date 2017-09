"Algunos empresarios infravaloran la experiencia de los mayores de 45 años"

¿Nunca es tarde para cambiar de profesión? El programa "Actívate", que ayer culminó en Mieres con la entrega de diplomas, apuesta porque no. Se trata de un plan para parados de larga duración de más de 25 años -preferentemente mayores de 45 años- que ofrece formación en distintos sectores. Este año, en el concejo hubo tres módulos: Animación musical y visual en vivo y en directo, Operaciones auxiliares de mantenimiento de carrocerías de vehículos y Dinamización de tiempo libre educativo infantil y juvenil. Participaron veinticuatro personas. Begoña Pérez y Javier Fernández y Ana Fernández son tres de los alumnos que ayer recogieron su diploma: "Ha sido una buena experiencia, pero la inserción en el mercado laboral es complicada. Algunos empresarios infravaloran la experiencia que aportamos los mayores de 45 años", dijeron ellas.

Javier Fernández lleva tres años al paro. Trabajaba en la construcción, fue autónomo, hasta que "ya no me compensaba más". Participó en el curso de Dinamización de tiempo libre educativo infantil y juvenil: "Desde luego, es un sector con mucha salida pero no creo que sea fácil el acceso al mercado laboral". Él pondrá de su parte y se siente preparado al cien por cien: "He adquirido los conocimientos necesarios para trabajar con niños".

El plan "Actívate" dura seis meses, dividido en dos fases: el 40% del tiempo se ocupa en formación teórica, frente al 60% de práctica. La docente de Dinamización de tiempo libre, Irma de los Mozos Escribano, afirmó que "están capacitados, su futuro ahora depende de lo que muevan su currículum". Lo mismo que asegura Roberto Díaz, monitor de mantenimiento de carrocerías: "Se han formado con un amplio temario teórico y práctico". El docente aseguró que su grupo "tiene una gran calidad humana, son más amigos que alumnos".

Una experiencia "maravillosa" fue este plan "Actívate" para Ana Fernández. Llevaba trece años al paro, por lo que "me costó un poco coger el hilo, pero ha sido estupendo. Me siento feliz por todo, por haber conseguido el diploma y también por toda la gente que he conocido". ¿Ve ahora más salidas laborales? "Lo cierto es que no, no muchas. Volveré a entregar currículum, como he hecho en los últimos cinco años, para todos los sectores", afirmó. Cree que, además de la edad, "algunos empresarios también penalizan que seas mujer".

Opinión que comparte Begoña Pérez, su compañera en el curso de Animación musical y visual. Lleva dos años al paro, tras trabajar en el cuidado de personas mayores. No descartan iniciar un proyecto por cuenta propia, como autónomas: "Nunca se puede descartar nada, y nunca es tarde para empezar", afirmó Pérez.

La inserción en el mercado laboral queda en sus manos. El concejal de Personal, Juan Ponte, destacó que "el objetivo de este programa es procurar la formación y un certificado que acredite esa formación". Al final del encuentro hubo un pincheo, que prepararon los participantes en el "Ocúpate Joven": otro programa, para facilitar la inserción laboral de jóvenes. Ganas de trabajar tienen, porque suspendieron sus vacaciones para el evento.