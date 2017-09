El parador de Pajares será un hotel con spa y estará abierto durante todo el año

Miguel Fernández Baker pasaba los veranos de su infancia en Soto del Barco. Cuando la familia llegaba al alto de Pajares, había una parada obligatoria: café y vistas desde el parador. Miguel Fernández Baker es ahora el presidente de Élite Hoteles (con sede en Menorca), el grupo que acaba de hacerse con el emblemático edificio. Llevaba a la venta desde noviembre de 2011 y la transacción se firmó hace menos de un mes. La reforma ya está en marcha y los planes de Élite Hoteles pasan por devolver al parador su esplendor y convertirlo en un hotel "de alto nivel". El proyecto incluye la construcción de un spa y el edificio tendrá actividad todo el año.

María Luisa Sintes, directora de Élite Hoteles, confirmó ayer la noticia: "Es un nuevo proyecto en el que estamos muy ilusionados y que los vecinos de Lena están acogiendo con cariño". La espera por la adquisición del parador de Pajares fue larga. Inversiones Inmobiliarias Valmurián se hizo con el inmueble en 2010, a través de una subasta pública del Ministerio de Hacienda, por 510.000 euros. Lo puso a la venta un año después, tras haber anunciado una reforma que no llegó. El grupo Santagadea presentó una oferta que, según confirmaron fuentes de la firma, no llegó a concretar. Sintes no puede ofrecer datos de la cuantía que ha pagado ahora Élite Hoteles por el inmueble.

Sí confirma que el edificio requiere "una reforma en profundidad" y aún no ofrecen una fecha definitiva para su apertura. Han iniciado ya los trámites administrativos, con el Ayuntamiento de Lena, y las primeras labores dentro del inmueble. No hay fecha para la apertura, pero podría ser escalonada: "Nuestro primer objetivo es la rehabilitación de los alojamientos". Luego llegarán obras a mayores, como el spa y otros servicios en el inmueble.

Élite Hoteles cuenta en la actualidad con tres establecimientos, integrados en un resort de lujo con parque acuático, en Arenal d'en Castell. Su experiencia con el turismo de sol y playa está más que probada, pero el parador de Pajares supone un reto: "Vamos paso a paso porque nosotros estamos acostumbrados a un turismo totalmente distinto", reconoció Sites. Adquieren ya un compromiso con el concejo de Lena: creación de puestos de trabajo y su apuesta por productores y comercio local.