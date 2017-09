Tres historias sobre la mina con un denominador común: Hunosa

Hunosa y LA NUEVA ESPAÑA querían conocer la visión que los niños de las Cuencas tienen de la minería y lanzaron el Concurso artístico-literario "Cincuenta años en el corazón de Asturias" en el que participaron 1.500 escolares. Finalmente, fueron tres las niñas que se hicieron con el triunfo, Claudia Fernández, Amaia Sanmartín y Claudia González, quienes compartieron protagonismo con el resto de finalistas, uno por cada centro escolar, durante el acto de entrega de premios organizado en el salón de actos del campus de Mieres.

Claudia Fernández, que se hizo con el primer premio, había encontrado la inspiración en su abuelo "que me contaba muchas historias de la mina", de ahí que su trabajo llevase el título "Un trabajo para toda la vida". Más lejos le quedaba la minería a Amaia Sanmartín, quien aseguró que "no tengo familia minera, así que tuve que indagar por internet, aunque lo que más me llamó la atención es el papel que tenían antes las mujeres en la minería, que no podían entrar en los pozos". Esta pequeña optó por la técnica del carboncillo en su creación, que representaba una explotación minera. Por la poesía optó la joven Claudia González, que escribió un poema dedicado a los mineros donde da cuenta de que "eran mineros valientes /con sus picos y sus palas / siempre siempre sonrientes". La niña destacó que "los mineros ganan muy poco para el trabajo que realizan dentro de las explotaciones".

Los finalistas fueron recibidos en el acto de entrega por la presidenta de Hunosa, María Teresa Mallada; y la directora de LA NUEVA ESPAÑA, Ángeles Rivero. Ambas tuvieron palabras de cariño hacia los participantes y destacaron, sobre todo, la calidad de los trabajos presentados. "Es una de las iniciativas más emotivas de todas las que hemos hecho para celebrar el aniversario", aseguraba Mallada. Rivero, por su parte, destacó la "capacidad que han tenido los niños para plasmar la historia de Hunosa a través de sus trabajos".

Éxito de participación

El Concurso de Hunosa y LA NUEVA ESPAÑA fue un éxito total. No sólo por la alta participación que logró, con 1.500 niños procedentes de medio centenar de colegios de las comarcas mineras; sino por los 30.000 votos recogidos a través de la web de LA NUEVA ESPAÑA y las más de 110.000 visitas que tuvo la página de internet del certamen, tal y como reconocieron sus responsables.