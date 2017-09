El Grupo Folklórico Blimea cumple 60 años dando nombre a una plaza en la localidad

El Grupo Folklórico Blimea está de aniversario. Se cumplen nada más y nada menos que sesenta años desde su creación y la efeméride coincide con un hito importante en la historia del colectivo: la inauguración de una plaza que lleva su nombre gracias a la iniciativa de un grupo de vecinos y respaldada unánimemente por la corporación de San Martín.

La Asociación "Bicentenario de San Martín del Rey Aurelio" reunió a algunos de los componentes de la agrupación en la mesa que versó sobre "El Grupo Folklórico Blimea: sesenta años de historia". El acto se celebró en la Casona del Bravial de Blimea con la colaboración del Club LA NUEVA ESPAÑA de las Cuencas y en el mismo estuvo presente la concejala de Cultura de San Martín, María Alonso, que trasladó su felicitación al colectivo "tanto por vuestra larga vida como por ser acreedores del cariño de todo un pueblo"

"El grupo nació, como casi todos de la época, a partir de la Sección Femenina" rememoró Rodri Catalán, uno de los miembros más veteranos de la agrupación. "Nuestra directora era la señorita Catalina y con ella nos iniciamos en el baile tradicional pero llegó un momento en el que decidimos formar una asociación independiente y así hemos llegado hasta hoy". Catalán explicó, divertido, que "el hecho de ser un hombre y entrar a bailar no estaba muy bien visto por aquel entonces, pero en mi caso lo hice para poder 'cortejar' así que no me importaban las murmuraciones". Sergio Catalán, actual presidente de la entidad tomó la palabra para explicar que "somos una gran familia y de hecho hay familias enteras que bailan juntas y aquí nacieron muchas parejas que hoy siguen vinculadas al grupo de un modo u otro". El presidente recordó la gran labor de la entidad durante sus sesenta años de vida y es que, según expresó "fuimos precursores en la organización de mercados tradicionales y de concursos de baile por parejas, hicimos teatro, seguimos la tradición de aquellos "juegos del cura" que organizaba Don Álvaro y llevamos nuestras tradiciones no solo por España sino a otros puntos de Europa como Holanda".

"La crisis económica nos afectó bastante, pero no nos asusta trabajar y siempre nos hemos autofinanciado" aseguró la tesorera de la entidad, Sara González. Enemigos de vender "rifas o lotería", los miembros del "grupo" organizan cada año una espicha que ya es tradición y en la que se procuran fondos con los que poder llevar a cabo su actividad. Vero Gutiérrez, ejerce en la actualidad de directora del grupo y subrayó que "pretendemos aumentar nuestro repertorio para incluir bailes de otros puntos de Asturias y sobre todo queremos seguir bailando para que la gente participe y se anime a danzar con nosotros". También recordó que "contamos con más de 25 niños y niñas que forman "El Grupín" y que son el futuro"

La celebración está en marcha y tendrá lugar el próximo sábado, 7 de octubre en la plaza que llevará el nombre del Grupo. Actuaciones musicales, un festival folclórico, una comida popular o una noche en danza entre otros actos.