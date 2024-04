El Ministerio de Transportes rompe su silencio sobre la polémica prórroga del peaje del Huerna: "Que la expliquen otros"

El Ministerio de Transportes de Óscar Puente reaccionó ayer por primera vez al informe de la Comisión Europea, órgano ejecutivo de la Unión Europea (UE), que considera la prórroga del peaje del Huerna es ilegal y sostiene que el Gobierno del PP de José María Aznar amplió la concesión a Aucalsa en el año 2000 para luego sacar más dinero con la privatización que se hizo de esa empresa en 2003. José Antonio Santano, secretario de Estado y número dos de Puente, aseguró ayer en Gijón que "fueron otros los que tomaron esas decisiones (sobre la prórroga) y son otros los que deberían dar explicaciones".

La Comisión ha dado al Gobierno central dos meses para responder a ese informe. El Ejecutivo formado en la pasada legislatura y liderado por el PSOE, cuando Raquel Sánchez era ministra de Transportes, defendió la legalidad de la ampliación del PP. De momento, el equipo actual del Ministerio mantiene la prudencia a falta de dar a conocer su posición definitiva.

"Solo puedo decir dos cosas. No fue un gobierno de nuestro color el que tomó esas decisiones, fue Aznar. Nosotros sí hemos hechos algunas cosas importantes como bonificar peajes. Los ciudadanos de Asturias se han beneficiado con 115 millones de bonificaciones: eso es lo que hemos hecho nosotros, y que estaba en nuestra mano hacer", recalcó Santano.

Sobre el procedimiento abierto en la UE, Santano aseguró que "no está cerrado, aunque parece que (la prórroga) no fue adecuada o acorde a la legalidad. Poco puedo decir. La decisión la tomaron otros y otros tendrán que explicar", insistió el secretario de Estado, que recordó que está previsto cambiar el sistema de rebajas en el peaje del Huerna para que haya bonificaciones desde el primer viaje y así sean más accesibles para los viajeros. Adrián Barbón, presidente del Principado, también valoró el informe, desvelado por LA NUEVA ESPAÑA, que su Gobierno considera "demoledor". "Quien debe responder políticamente por la ampliación del peaje del Huerna hasta el año 2050 no es esta casa, el PSOE, sino el PP que el otro día todavía dijo que era legal. A partir de ahí vamos a estudiar y analizar el informe de la UE y voy a seguir reivindicando, lo que digo siempre, que el peaje acabe desapareciendo", afirmó el presidente del Principado, quien añadió que "estamos avanzando en bonificaciones con la esperanza y el objetivo puesto de que desaparezca el peaje. Barbón atribuyó la responsabilidad de esa ampliación del peaje en 29 años más “a una decisión del presidente del Gobierno, José María Aznar, y a un ministro, Francisco Álvarez-Cascos, que ese informe de la UE advierte que es ilegal". El presidente del Principado afirmó que "humildemente, le digo al PP que yo, en su caso, ya habría pedido perdón a la sociedad asturiana".

