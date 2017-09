Lady Gaga se retira de los escenarios por fibromialgia

La cantante estadounidense hace unos días anunciaba que se retiraba por una largo periodo de tiempo de los escenarios, pero se desconocían los motivos. Hasta que a través de su cuenta de Twitter ha confirmado que padece fibromialgia.







Thought ice helped #Fibromyalgia. I was wrong & making it worse. Warm/Heat is better. Electric Heated Blanket, Infrared Sauna, Epsom Baths.