Melero conquista el Palacio

Maikel Melero venció con autoridad en la Copa Liberbank de Gijón y cerró así una temporada brillante en la que se ha proclamado campeón de España, de Europa y del Mundo. La prueba, que contó con la colaboración de LA NUEVA ESPAÑA, congregó a más de 4.000 personas en el Palacio de Deportes, que rozó el lleno. En las gradas se disfrutó al máximo, un año más, de las piruetas y trucos con las que los participantes hicieron las delicias de un público entregado.

El rugir de los motores abría la veda. Era el punto de partida a dos horas en el que el olor a gasolina se apoderó de la improvisada pista del Palacio. Con el salto de altura, se inició el particular pulso entre Melero y Bizouard, con el listón situado en los 6 metros. El francés erró a las primeras de cambio, al igual que el belga Van den Putte. Lerena y Edu García también tiraban el listón poco después, dejando la victoria en manos de Xavi Dols o Melero, el gran favorito. "Jabato" Dols vendió cara su derrota, pero no pudo superar los 8.25 metros que sí pasó el manchego. El actual campeón del mundo llegó a volar hasta los 8.50 metros, adjudicándose el triunfo.

El segundo plato daba paso a las plegadas. Lerena "El Maky" abrió la prueba con una nota de 7.4, mientras que García obtuvo 7.6 y Dols subió hasta los 7.9. Van den Putte aumentó el nivel al 8.2 antes de la entrada en escena de Bizouard, que alcanzó los 8.5, exigiendo a Melero a realizar una gran plegada. No defraudó el albaceteño, que caldeaba el ambiente con sus saltos eléctricos y vencía con un 9.2 puntos.

Llegó la ronda de freestyle, uno de los momentos más esperados para sacar a relucir los mejores repertorios de los participantes, que se ven exigidos a lograr un equilibrio entre precisión, elasticidad y fuerza para manejar sus máquinas en el aire. Entraban en juego los grandes trucos. Lerena hacía los honores y arrancó con una puntuación de 7.9, que superaba Edu García con un 8.2. La ola en las gradas demostró el gran ambiente y la diversión de los seguidores. El belga Van den Putte devolvió el cariño a los mandos de su KTM, realizando el primer "backflip" y llevándose una nota de 8.3. "Jabato" Dols, entró en acción con grandes acrobacias y se hizo con una nota de 8.9. El espectáculo estaba asegurado. Bizouard hizo rugir su Kawasaki de cuatro tiempos. Tras un "tsunami" espectacular, le sumó un "backflip" que puso en pie al público, para cerrar su ronda con otro "backflip" sin manos. El piloto galo se fue hasta los 9.4, lo que exigía a Melero a realizar una ronda prácticamente perfecta. El campeón mundial empezó fuerte con su primer "backflip" -realizó tres en esta ronda con un "backflip tsunami" que dejó boquiabiertos a todos- y le siguió con otros dos trucos exquisitos para ganar con 9.5.

El "best trick" ponía el colofón a la competición. Y ante la exigencia de Bizouard, que obtuvo un 9.8, Melero respondió y sorprendió a todos con un salto en el que utilizó una rampa lateral, sin previo ensayo, llevándose una de las grandes ovaciones del día y una puntuación de 9.9. Melero completó así su pleno en una tarde redonda para lograr su primera victoria en Gijón por delante de Bizouard y Dols.