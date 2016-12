Villa: no al mercado de invierno; sí a la Roja

El asturiano David Villa, que ayer inauguró una escuela de tecnificación en Paterna (Valencia), descartó toda opción de volver a la Liga en el mercado invernal: "El 23 de enero empiezo la pretemporada con el New York City; cualquier otra cosa de la que se hable no es real". Villa sí reconoció que la opción de la selección siguen siendo "real". "Sé que es difícil, muy difícil, pero estoy en activo y a buen nivel. No pierdo la ilusión".