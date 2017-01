Andy García es el único futbolista del primer equipo que no cobró

Andy García es el único jugador de la primera plantilla del Avilés que aún no cobró. El joven extremo cántabro (18 años) no aceptó la cantidad que le daba el club tras la llegada de IQ Finanzas, "porque representaba sólo el 15 por ciento de lo que se le debe", según el padre del futbolista, José García.

El director general del club, José Ramón Cañedo, explicó que se intentó pagar al jugador "la cantidad que nos pasaron los antiguos gestores", y aludió a la existencia de un contrato paralelo "que nosotros desconocíamos" y que le pasó ayer el padre del jugador.

Lo cierto es que la situación es compleja. El contrato dejaría a Andy como uno de los jugadores "mejor pagados de la plantilla", según Cañedo, cuando el cántabro no disputó ni un minuto en Liga al no contar para el técnico, Pablo Lago, y el club ya propuso al padre del futbolista negociar la salida la próxima semana. "Llevo un mes intentando buscar una solución porque queremos salir para poder jugar en Cantabria, pero no hubo forma cuando lo único que pedimos es que se le pague al chico lo que trabajó", señaló José García.

Jorge Rodríguez, tocado. La plantilla blanquiazul entrenó ayer en Miranda con la totalidad de los efectivos, excepto el lesionado Dudi que aún tardará unas tres semanas en recuperarse de la rotura que sufrió en el codo izquierdo en el choque ante el Condal. El medio centro ya empezó a correr, pero aún tendrá que esperar.

Jorge Rodríguez acabó el entrenamiento con un pinzamiento en la espalda, aunque en principio podrá jugar el domingo (16.30 horas) en el Sotón frente al Lenense.