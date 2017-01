Oportunidad para el Femiastur

El Femiastur -noveno con 15 puntos- visita esta tarde al Monte -colista con 7 puntos- con la intención de sumar los tres puntos que le consoliden en la zona tranquila de la tabla. Las avilesinas están a siete puntos del descenso, pero no quieren confianzas y la visita al conjunto santanderino es una buena ocasión para sumar.

Rubén Blaya tiene las bajas por trabajo de Cris y Tati, y de Rebeca por problemas personales. Viajan: Carvallo, Carmen, Eli, Guntín, Iciar, Rocío, Tania, Líber, Lore, Miri, Silvia, Laura, Sheila, Ana, Marina, y Spiri.

Blaya alertó del Monte. "Es un equipo que no hace mal juego, pero los resultados no le acompañan a pesar de que empató con el Sporting". Las avilesinas sólo pudieron ganar por la mínima (1-0) en la ida y el técnico no se fía. "Es de los partidos que tenemos que ganar esta temporada y no creo que vaya a ser nada fácil". Y concluyó: "Vamos con la idea de sacar los tres puntos porque queremos superarnos y ser mejores en la segunda vuelta".