Los mexicanos Raúl Arias y Tonatiuh Cuevas visitan a la plantilla del Real Avilés

Los responsables deportivos de la gestión del Real Avilés, los mexicanos Raúl Arias (director deportivo de IQ Finanzas) y Tonatiuh Cuevas (director ejecutivo) llegaron esta mañana a Asturias desde México y ya estuvieron con la plantilla en el entrenamiento celebrado en Miranda. Los dos directivos, junto a José Luis Tamargo (director deportivo del club) y José Ramón Cañedo (gerente del proyecto) charlaron con los jugadores y el cuerpo técnico minutos antes del comienzo de la sesión. "Lo primero que hemos querido hacer es hacerles sentir el apoyo, lo que nosotros representamos como grupo. No queremos modificar nada, queremos apoyarlos, ayudar incondicionalmente tanto a los jugadores como al cuerpo técnico y a la directiva para que este proyecto se consolide y conseguir lo que queremos todos, que el equipo ascienda", ha explicado Raúl Arias, tras reunirse con la plantilla.

El director deportivo del grupo inversor mexicano insistió en que no tomarán ninguna decisión precipitada: "En el tiempo que estemos aquí igual tomamos alguna decisión, pero va a ser congruente, lógica. No queremos realizar ninguna acción tonta, sin argumentos". Los dos directivos mexicanos, que tienen previsto comer con la plantilla, han afirmado que ya notaron el buen recibimiento por parte de todos los estamentos del club y esperan que en estos días los lazos se estrechen.

El staff deportivo de IQ Finanzas se quedará en Asturias hasta el 23 de febrero, en ese tiempo, los dos directivos tratarán de empaparse del fútbol asturiano y español, aunque no será la única visita que hagan a Avilés, ya que la intención es viajar cada tres o cuatro semanas, para dar continuidad al proyecto. Es la segunda visita de representantes de la empresa mexicana a la ciudad, además de la presencia continua de Cañedo, después de la que realizó el director financiero Álvaro López para cerrar el acuerdo y poner en marcha los primeros pasos del plan, mediado el pasado mes de diciembre. López también tiene previsto regresar a Avilés en los próximos días para dar un empujón más a la parte financiera del proyecto.