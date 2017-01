México marca el ritmo

Los responsables deportivos de la gestión del Real Avilés, los mexicanos Raúl Arias, director deportivo de IQ Finanzas, y Tonatiuh Cuevas, su director ejecutivo, llegaron ayer a Asturias desde México y ya estuvieron con la plantilla en el entrenamiento celebrado en Miranda. "Lo primero es hacer sentir al equipo nuestro apoyo, lo que nosotros representamos como grupo. No queremos modificar nada, queremos apoyarlos, ayudar incondicionalmente tanto a los jugadores como al cuerpo técnico y a la directiva para que este proyecto se consolide y conseguir lo que queremos todos, que el equipo ascienda", explicó Raúl Arias, tras reunirse con la plantilla.

Los dos directivos, junto a José Luis Tamargo (director deportivo del club) y José Ramón Cañedo (gerente del proyecto) charlaron con los jugadores y el cuerpo técnico minutos antes del comienzo de la sesión para explicarles su presencia en la ciudad, su cometido en los próximos días hasta el 23 de enero, fecha en que regresarán a México.

El director deportivo del grupo inversor mexicano insistió en que no tomarán ninguna decisión precipitada en este tiempo: "Igual tomamos alguna decisión estos días, pero va a ser congruente, lógica. No queremos realizar ninguna acción tonta, sin argumentos. No somos así. Lo que buscamos es quitar los obstáculos que pone la parte administrativa de los equipos, de muchos equipos". Y es que Arias explicó que una de la principal meta del grupo gestor está en dar la estabilidad económica a los jugadores, a los que ya han puesto al día de la temporada, y a partir de ahí "concienciarles de que es un tiempo en el que tienen que aprovechar su carrera al máximo y que IQ Finanzas están apoyándoles al máximo para lograrlo".

Los dos directivos mexicanos afirmaron que ya notaron el buen recibimiento por parte de todos los estamentos del club y esperan que en estos días los lazos se estrechen. "Hemos notado calor humano en estas primeras horas. Se nota que había cierta incertidumbre y buscamos ser transparentes y sencillos, no inventar, hacer cosas raras", señaló el director deportivo de IQ.

Hasta su marcha, los dos directivos tratarán de empaparse del fútbol asturiano y español, aunque no será la única visita que hagan a Avilés, ya que la intención es viajar cada tres o cuatro semanas, para dar continuidad al proyecto. "No es fácil entender al cien por cien este fútbol, porque aunque tengamos mucha experiencia, allá hay otro tipo de gente, tenemos un lenguaje diferente, otros modismos. Hay muchas cosas que aprender", añadió Arias. De ahí que, en estos días tengan previsto ver no solo partidos del Avilés, sino de algunos rivales y hasta de Segunda B.