"La solidez de este equipo es impresionante"

Fran No ya se ejercita como uno más en las filas del Langreo. Tras su fichaje, confirmado anteayer, el jugador gaditano ya conoce a sus nuevos compañeros y es uno más en el equipo. Una de las cosas que más le sorprendió es la familiaridad del club azulgrana. "En el vestuario todos me acogieron de una manera fantástica", admite.

Un fichaje que se produjo gracias a la amistad que une al andaluz con Álvaro Cuello. "Vine junto a mi pareja a Asturias, donde nos vamos a establecer, y Álvaro, que fue compañero en las filas del Jaén, me habló maravillas del club", destaca el jugador. Las conversaciones con Hernán, el técnico azulgrana, no tardaron en llegar y el acuerdo con el Langreo fue "muy rápido", apunta. A pesar de contar con ofertas de Segunda B, Fran No se decidió por el Langreo.

Tras hablar en numerosas ocasiones con Hernán Pérez, Fran No terminó de convencerse del proyecto del cuadro de Ganzábal. "Me explicó la idea que tiene del club y donde todos queremos pelear por el ascenso", asegura Fran No. Al jugador de Algeciras le llamó la atención "la ilusión que transmite Hernán en sus palabras, ya que ni en Segunda B me he encontrado a técnicos así".

Pese a su juventud, 25 años, Fran No cuenta con casi noventa partidos en Segunda B. "Empecé muy joven en la categoría, con el filial del Betis", expone. En las filas del equipo del Villamarín llegó a debutar con el primer equipo. "Es un aprendizaje continuo, con jugadores de mucha entidad", recuerda. Tras pasar por el filial del Valladolid, recaló en el Jaén y esta temporada en el Somozas. "En lo personal me encontraba bien, lo he jugado casi todo, pero la dinámica del club era negativa y querían aligerar plantilla", expone.

Al nuevo fichaje del Langreo le es indiferente desenvolverse en la posición de defensa central o de pivote. "De momento vengo a no trastocar la línea que mantiene el equipo, su solidez es impresionante", asegura. Su debut tendrá que esperar al menos una semana por cuestiones burocráticas, pero el andaluz admite que "no será necesario periodo de adaptación, al fin y al cabo esto es fútbol y vengo de estar compitiendo en otro sitio".

Ganzábal no será un escenario desconocido para el nuevo futbolista azulgrana. En la temporada 2014-15, Fran No jugó en el estadio langreano como visitante defendiendo el brazalete de capitán del Valladolid B. "Es un campo amplio donde se puede jugar bien al fútbol", rememora el futbolista.

Fran No se muestra sorprendido por las instalaciones del equipo langreano. "No son las de un equipo de Tercera División", comenta y por la repercusión que se generó por su fichaje. "Había más gente en mi primer entrenamiento que cuando jugaba en equipos de Segunda División B como el Jaén", asegura.