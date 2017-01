El marinista Pevida, baja el choque ante el Tuilla

El Marino de Luanco recibe mañana a uno de sus rivales directos por la promoción de ascenso, el Tuilla (Miramar, 12.00 horas) y lo hace sin uno de los jugadores más activos de la plantilla, Dani Pevida, que la semana pasada sufrió un mal golpe en el partido en el campo del Mosconia. "Recibí un balonazo, pero me tuve mala suerte y enseguida supe que tenía que pedir el cambio. Tengo un golpe intracostal", explicó ayer. El jugador no ha podido entrenarse durante la semana y ya no espera incorporarse en la sesión de hoy: "El lunes veré como estoy, pero esto va lento, a penas he podido moverme".

Su baja se une a la ya conocida de Pablo Hernández, que estará fuera de los terrenos de juego entre 2 y 3 meses tras su operación de clavícula. En principio serán las dos únicas ausencias del equipo para el importante choque ante el ahora cuarto clasificado, que arrebató la cuarta posición al Marino la semana pasada, tras el empate de los luanquinos.

El club marinista también anunció el horario del siguiente choque, la visita a otro de los equipos que pelean en la cabeza de la tabla, el Langreo. El partido se disputará el domingo 22 de enero a las 12.00 horas en el Ganzábal.