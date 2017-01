Una racha infinita

El Oviedo Moderno tuvo un duro rival y le costó superar al Sárdoma. Las gallegas fueron un equipo correoso que, aunque no logró aproximarse con peligro al área de Cheza sí que se defendió con orden y complicó las cosas al líder del grupo A de Segunda. Con este triunfo, el Oviedo Moderno suma ya once victorias consecutivas. La última vez que no ganó fue en el empate a 2 en el campo del Friol, el 8 de octubre.

El cuadro carbayón dominaba el partido, pero la presión del Sárdoma impidió a las locales hacer su juego habitual por el centro y lo tuvieron que probar por las bandas. En una de esas internadas llegó el golazo de Celia. La lateral marcaba un bonito tanto con un fuerte disparo desde fuera del área. Erika aumentaba la distancia con un gol olímpico que superó a la portera Sara. El partido estaba cada vez más trabado, con mucho juego en el centro del campo.

Tras la reanudación el encuentro siguió por los mismos derroteros. Ángel González movió el banquillo buscando dar frescura al Oviedo Moderno. Una de las que entró, Seila, fue la encargada de cerrar el marcador con un tanto de tacón. La jugadora local se aprovechó del barullo en el área para adelantarse y marcar con la espuela otro gran tanto.