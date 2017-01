Tres puntos de solvencia

El Real Avilés se llevó ayer los tres puntos que le mantienen en el liderato en un partido en el que el Llanera no le dejó sentirse cómodo en el Suárez Puerta, que lleva más de un año sin conocer la derrota en liga regular. El conjunto blanquiazul tiró de solvencia, sin grandes alardes, para resolver el choque con goles de Álex García y Jorge Rodríguez, ante un conjunto visitante bien plantado en el campo pero que, sin embargo, solo tiró entre los palos una vez en todo el encuentro.

Los resultados del resto de partidos corroboraron que los tres puntos eran indispensables para seguir en la cabeza de la tabla, ya que ninguno de los rivales directos del Avilés falló en sus encuentros. El equipo sí le pudo brindar la victoria a los mexicanos Tonatiuh Cuevas, director ejecutivo de IQ Finanzas, y Raúl García, director deportivo de esa misma empresa, que gestiona el club blanquiazul desde hace un mes, aunque los jugadores no lograran brillar para dejar su mejor imagen sobre el campo. El terreno de juego, con la lluvia, tampoco ayudó en este sentido.

Avisó Jorge Rodríguez en el minuto 2, que aprovechó un buen centro de Manu Blanco para efectuar un disparo desde el corazón del área que obligó al portero visitante Gabri a intervenir. El rechace volvió a caerle al delantero blanquiazul, pero no chutó con la misma certeza y la defensa desvió sin problemas. Los locales pusieron más argumentos en los primeros minutos de choque, pero poco a poco, el Llanera se fue asentando en el campo y dificultando más los ataques del equipo blanquiazul, que controlaba el juego.

En el minuto 20, el trabajo avilesino tuvo su recompensa cuando Álex García cabeceó un centro de Manu Blanco para abrir el marcador. El balón dio en el larguero, botó justo debajo y fue el linier el que tuvo que señalar que el esférico había, efectivamente, superado la línea de gol. A partir de ahí, el partido cambió. El Avilés siguió teniendo el control, pero creó menos peligro mientras los llanerenses lucían su defensa, que jugó muy adelantada, provocando constantes fueras de juego de los locales. En ataque, el Llanera no fue capaz de inquietar la portería blanquiazul.

Tras el paso por los vestuarios, el guión del partido no cambió. El terreno de juego se volvió un poco más pesado por la lluvia, lo que hizo al Avilés buscar un juego más directo ante la cerrada defensa visitante. Los locales tuvieron sus opciones, principalmente a balón parado, aunque no consiguieron sentenciar el choque salvo de penalti, en una falta en el área de Pablo Álvarez sobre Jorge Rodríguez. Fue el delantero el que se encargó de transformarlo con un disparo raso que engañó a Gabri. Poco antes, en el 65, el visitante Hugo protagonizó el único tiro entre los tres palos del Llanera desde lejos y sin problemas para Esteve Peña.

Con el 2-0 en el luminoso, el partido se trabó aún más y apenas se crearon situaciones de peligro y las pocas que hubo tuvieron firma blanquiazul. Los cambios del Avilés fueron encaminados a equilibrar el equipo para no pasar problemas, mientras que el Llanera, con la posesión de balón más repartida, no encontró la forma de llegar a la portería rival, con lo que el marcador ya no se movió.