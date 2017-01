Un resultado que duele

La plantilla avilesina volvió ayer al trabajo con la sensación de que el empate en Santa Catalina ante el Praviano (1-1) se quedó muy corto para el juego y las ocasiones creadas, sobre todo teniendo en cuenta que el gol local lo marcó Nuño en propia meta, pero con el convencimiento de que ese es el camino a seguir para pelear por el título el ascenso.

"Pienso que el domingo se hizo un partido muy completo desde el principio al final en un campo muy exigente y aunque no se pudo ganar, creo que la sensación del equipo es muy positiva porque estuvo muy solvente atrás y se crearon muchas ocasiones para ganar, pero esto es fútbol y cuando fallas un pelín en la concentración y tienes algún despiste los rivales los suelen aprovechar, aunque en esta ocasión fue un gol en propia portería", resumió el técnico, Pablo Lago.

El entrenador avilesino no esconde la decepción por el resultado, "porque siempre queremos ganar y el empate no nos deja contentos", pero insiste en la satisfacción por el trabajo realizado. "Analizando como compitió el equipo y la manera como se vació durante los 90 minutos estamos contentos con esa línea y pensando que ese es el camino a seguir". Y añadió: "El partido estuvo marcado por el gol en propia meta de Nuño cuando ellos sólo sacaron un córner en todo el partido y nuestro portero no tuvo que hacer ni una parada".

Lago asume que verse por debajo en el marcador, "cuando era inmerecido", provocó la aparición de la ansiedad en la segunda parte, aunque destaca que el equipo siguió compitiendo hasta lograr el empate. "Estamos muy satisfecho con el esfuerzo de todos, con el compromiso, la entrega en el campo, y con el nivel de juego que mostraron, sobre todo en la primera parte", precisó.

El Avilés dejó el liderato en manos del Langreo por un punto de diferencia, pero esta es una circunstancia que no preocupa a Lago. "No cambió nada respecto a la semana pasada porque no nos vuelve locos el liderato, nos preocupa el mantener una línea que nos permita ganar muchos partidos, y la forma de competir en Pravia es el camino que debemos de seguir en los siguientes".

El técnico no se cansa de repetir que el equipo está bien. "No somos muchos jugadores (14 de campo) pero los que están compiten al máximo, tanto los que jugaron de mano como los de refresco, que salieron con muchas ganas y dieron otro aire al equipo. Eso indica que todos están muy involucrados y la pena es no haber sumado los tres puntos por los propios errores".

Y esto es, en general, lo que Lago transmitió a los jugadores tras el partido. "Les he dicho que el partido estuvo muy bien, que esto forma parte del fútbol y que algunas veces no se gana jugando bien cuando otras veces ganas con menos. La sensación es que teníamos que haber ganado, pero nos quedamos con que hay que seguir porque empezó la segunda vuelta y queda todo por decidir".

Entrenamiento atípico. El exportero Guillermo fue la novedad ayer en Miranda al acercarse a saludar, aunque aseguró que no va a fichar. El preparador físico, Dani Balbín, y los que no jugaron el domingo trabajaron en el gimnasio de Balagares acompañados del director ejecutivo de IQ Finanzas, Tonatiuh Cuevas.

El partido de Pravia no dejó secuelas físicas y todos los jugadores están bien para recibir el domingo (16.15 horas) al Tineo, salvo Dudi y Nacho Méndez.