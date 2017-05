"Siempre pienso que puede ser la última"

Rafael Nadal ha asegurado que las sensaciones tras conseguir su décimo título en Barcelona son "difíciles de describir. Ganar diez veces es difícil. Esto es la suma del trabajo diario, un poco de suerte y otros aspectos".



Nadal remarcó la importancia de plasmar con un triunfo el gran nivel de juego que está mostrando esta temporada: "Me he sentido bien, pero conseguirlo es otra cosa. Siempre que gano he pensado que tal vez sea la última. La lógica dice que cada vez hay menos opciones, pero eso no quita que todas hayan tenido un valor importante".