La directiva no sanciona a los "asaltantes" del palco

Avilés, A. FERNÁNDEZ



La directiva de Real Avilés Gestión Deportiva, la compañía que gestiona el club, acordó ayer no tomar medidas policiales ni disciplinarias contra los cinco miembros de la peña Galiana Xoven que "asaltaron" el palco del Suárez Puerta el pasado domingo en el partido contra el Condal para protestar contra el director deportivo, José Luis Tamargo.



La directiva considera los hechos como "muy graves", pero decidió no actuar a la espera de una nota de disculpa que emitirá la peña en las próximas horas, aunque advierte de que en el futuro "se actuará de forma seria, firme y contundente contra quienes realicen actos similares", en palabras del administrador único, Pedro García. "Se valoró que se necesita tranquilidad porque no es momento de expulsar socios a estas alturas, por eso consideramos que es mejor calmar los ánimos y buscar el consenso cara al final de temporada", añadió García.



La otra decisión importante fue la continuidad en el cargo de Pedro García, que seguirá como administrador único al menos otra temporada si IQ Finanzas continúa con la gestión. "Tanto la directiva como los responsables de IQ Finanzas me mostraron su total confianza, en concreto Álvaro López y Dennis Colmenares, y voy a seguir en el cargo otro año porque contando con la confianza de todos quizás pueda aportar un poco de tranquilidad", comentó.



La directiva, por contra, no trató sobre los precios de las entradas para el play-off puesto que aún no se sabe si el primer partido será fuera o en el Suárez Puerta y depende de muchos factores, como el resultado de un hipotético primer partido a domicilio. Los socios tendrán que pagar puesto que el abono no incluye la promoción.