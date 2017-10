Derbi de altura

El Candín será el escenario de este apasionante derbi entre dos de los candidatos a meterse en plazas de "play-off" y uno de los mejores duelos del grupo asturiano de Tercera. Un choque que, además, llegará con dos conjuntos en plena forma. Los "dinamiteros" son cuartos pero con los mismos 21 puntos que un Langreo que es segundo y del Marino que es tercero. Un encuentro de máxima rivalidad municipal que llega con los dos equipos en plana forma y aspirando al liderato.

Los de Chuchi Collado han sumado 19 de los últimos 21 puntos en juego. Es decir sólo han cedido dos, en el empate a ceros del pasado jueves en el campo del Valdesoto. Por su parte el Langreo tras encadenar tres empates consecutivos ha cogido velocidad de crucero y acumula cinco triunfos en las cinco últimas jornadas y lejos del Ganzábal es temible pues acumula 13 tantos a favor y ninguno en contra en sus dos últimas salidas.

Los dos entrenadores prevén un duelo igualado. El técnico de los arlequinados destacó que cree que el encuentro "será muy disputado" y avisa que "para nosotros es muy importante pues estos tres puntos son vitales si no queremos alejarnos de la zona alta". Por su parte, Hernán recalcó que "el partido es importante por los puntos que hay en juego y porque medirse al Tuilla siempre es especial y por eso vamos a tratar de ganar". En el capítulo de lesionados el Langreo llegará en cuadro. Hernán no podrá contar con los lesionados Fran No, Nacho Calvillo, Damián, Dani López y Polo aunque recupera a Pelayo Pedrayes. Mientras que Chuchi recupera a los sancionados Cristian y Prendes además del lesionado Monasterio pero pierde al "tocado" Borja Noval.

Tuilla: Gabri; Kike, Prendes, Jaime Serrano, Luis Enrique; Kike Fanjul, Piniella; Villanueva, Álvaro, Fidalgo; y Cristian.

Langreo: Adrián Torre; Castiello, Pelayo, Álvaro Cuello, Cabranes; Héctor, César; Aimar, Urcelay, Omar; y Álvaro García.