Zidane sigue ignorando el fichaje de Kepa

El entrenador del Madrid, Zinedine Zidane, no ve la necesidad de contar con Kepa de forma inmediata en su plantilla. Es la principal conclusión que se saca de la rueda de prensa ofrecida por el galo antes del choque de los blancos en Balaídos (20.45 horas).

"No necesito, como entrenador, un portero. Ahora no lo necesito. En junio, si hay cambios, si nos sentamos y hablamos, puede ser que haya posiciones en las que fichar. A lo mejor llega a un momento en el que lo puedes discutir, pero hoy en día no veo eso", defendió Zidane con firmeza. "Me quedo con mis jugadores y hablo sólo de ellos", aseveró, antes de recalcar la importancia de que no se vaya nadie: "No quiero que ningún jugador salga de la plantilla, aunque hasta el día 31 pueda venir alguien: "Necesito a todos hasta el final; la plantilla no son once jugadores, todos son importantes".

Zidane analizó además el duelo contra el Celta, "un muy buen equipo". "Trabajan bien, tienen buenos jugadores. Sabemos de la dificultad del partido", explicó. "Jugamos el otro día en la Copa del Rey, ellos también. Veremos cómo lo podemos gestionar para sacar el mejor rendimiento posible a la plantilla. Lo que me interesa es poner un inicio con alta intensidad en el partido porque es lo que nos conviene", expuso el francés.