El mérito de haber vertebrado un barrio

Los concejales del grupo socialista del Ayuntamiento de Gijón, Marina Pineda y José Ramón García, promotores de la propuesta de su agrupación para que el Hostelcur Gijón sea distinguido con la Medalla de Oro de la ciudad, recordaron ayer que éstas se conceden anualmente a las personas y entidades que presentan trayectorias ejemplares y relevantes y que ponen en valor el nombre de la ciudad. Para Pineda "el Hostelcur Gijón reúne todos los requisitos para ser merecedor de esta distinción". Además sería "una oportunidad para dar más visibilidad al deporte femenino". José Ramón García destacó que "el Hostelcur Gijón ejerce un dominio espectacular en su deporte, algo que en Asturias no admite comparación. Pero va más allá de lo deportivo porque hay que recordar que fue uno de los promotores de que la liga femenina de hockey patines tenga la relevancia que tiene".

Para ambos concejales el club también tiene el mérito añadido de "haber vertebrado todo un barrio, La Calzada, en torno suyo". La concesión de esta Medalla de Oro supondría además "un referente en el deporte femenino, no solo para el suyo sino también para otros clubes que lo están haciendo muy bien y que no tienen tanta repercusión". La concesión de estas medallas requiere una mayoría en la votación municipal por lo que García espera que "el resto de grupos respalde la propuesta".

Propuesta de reconocimiento al margen, los dos concejales volvieron a instar al equipo de gobierno a que haga efectivo cuanto antes el pago de la subvención municipal por la que no solo el Hostelcur Gijón sino todos los clubes de la ciudad están suspirando desde hace meses. "No existe un argumento objetivo para que no se haya pagado ya, muchos de estos clubes tienen convenios plurianuales y por tanto no deberían afectarles la prórroga presupuestaria, se hicieron estos convenios precisamente para casos como este. Desde la oposición no podemos hacer más que poner en valor los méritos del Hostelcur y dejar en evidencia al equipo de gobierno", concluyó José Ramón García.