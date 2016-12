Reclamar por escrito ante el banco, paso inicial para conseguir la devolución

El primer paso para obtener del banco la devolución de lo pagado de más por las cláusulas suelo es reclamarlo por escrito ante los servicios de atención al cliente de la propia entidad financiera, según subrayó ayer la Agencia de Consumo del Principado. Esa es, añadió este organismo, la medida "más directa" para "recuperar las cantidades injustamente percibidas por los bancos", tras la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la UE.

El fallo europeo no anula por sí mismo las cláusulas suelo, que únicamente son consideradas abusivas e ilegales cuando así lo determina un juez en base a la falta de transparencia e información a los clientes. La sentencia sí establece que, cuando una cláusula es declarada abusiva, el consumidor tiene derecho a ser resarcido por todo el dinero pagado de más y no sólo desde la fecha límite (9 de mayo de 2013) que había fijado el Tribunal Supremo en una doctrina ahora suprimida.

¿Cómo pueden actuar ahora los afectados? Los bancos no han precisado cuál será su estrategia, aunque en ámbitos jurídicos y de defensa de los consumidores se da por hecho que el sector no irá a un procedimiento automático que permita recuperar el dinero sin necesidad de pleitear. No obstante, la patronal bancaria (AEB) ha asegurado que los bancos "están abiertos a una interlocución directa con sus clientes a fin de agilizar la aplicación de esta resolución".

Ante las incertidumbres sobre la forma de actuar, la Agencia de Consumo de Asturias sugiere este procedimiento: empezar por exigir por escrito al banco la eliminación de la cláusula suelo y la devolución de todas las cantidades cobradas indebidamente por su aplicación. "En el caso de que se denegase esta petición o no obtuviera respuesta en el plazo de dos meses, el consumidor deberá asesorarse y acudir a la vía judicial para lograr la devolución", añade la Agencia.

El organismo vinculado a la Consejería de Salud subrayó también que su mediación ha permitido la supresión de unas 1.245 cláusulas y la devolución del dinero pagado de más por los hipotecados.