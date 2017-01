El PP ensalza el decreto de las cláusulas suelo, censurado por los grupos de consumidores

La diputada regional del PP Emma Ramos mostró ayer la satisfacción de su formación con la "celeridad" con la que el Gobierno ha aprobado el sistema extrajudicial con el que, en el caso más favorable, los afectados por las cláusulas suelo podrán cobrar en efectivo todo lo que pagaron de más, de forma gratuita y en un plazo máximo de tres meses. Según se establece en el real decreto aprobado anteayer, el trámite será obligatorio para todas las entidades cuando lo solicite el consumidor, que no obstante, mantiene abierta la posibilidad de la vía judicial. FACUA-Consumidores en Acción anunció ayer que no participará en el órgano de seguimiento que prevé el real decreto sobre las cláusulas suelo, al considerar que se trata de una "pantomima que no obliga a los bancos a nada". Y la Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (Ceaccu) criticó duramente la norma aprobada por el Consejo de Ministros al considerar que "crea un marco lo más ventajoso posible para la banca". En Asturias, la Unión de Consumidores también ha expresado sus reservas.