Pacios y Zapico negocian "con intensidad" una lista común, pero hay diferencias

El actual secretario general de CC OO en Asturias, Antonio Pino, que dejará el cargo esta semana, aseguró ayer que las dos candidaturas a sucederle, una liderada por el langreano José Manuel Zapico y la otra por el avilesino José María Guzmán Pacios, "están negociando con intensidad" para que haya una única lista, tal y como les habían pedido las principales federaciones de la organización.



No obstante, según otras fuentes, la negociación está atravesando dificultades y lo más probable es que, finalmente, ambos concurran al congreso del sindicato, que se celebrará entre mañana jueves y el viernes, por separado.



Lo que no quiso Antonio Pino fue mojarse sobre quién le gustaría que fuera su sucesor. Señaló que "una candidatura única a la secretaría y a la ejecutiva sería lo deseable para el sindicato", que entra ahora "en una etapa de retos relevantes".



Si no se llega a pactar una lista común, como parece que ocurrirá, Pino resaltó el "compromiso de no beligerancia" de ambos aspirantes. "Tampoco sería la primera vez que ocurre", destacó.



En los últimos días ha habido diversos acercamientos entre ambas candidaturas y las negociaciones se han intensificado en las últimas horas, aunque se mantienen importantes diferencias. Algunas fuentes del sindicato aseguraron que las fuerzas entre Zapico y Pacios están muy igualadas, separadas por un puñado de votos, y que las diferencias a la hora de la votación final pueden ser minúsculas.