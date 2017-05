Pino destaca que deja CC OO como primera fuerza sindical de Asturias

Antonio Pino se despidió como secretario general de CC OO de Asturias destacando que el sindicato es la primera fuerza de la región. De momento no tiene sucesor, aunque el langreano José Manuel Zapico parece el mejor situado. José María Guzmán Pacios, el otro aspirante, está dispuesto a renunciar a ser secretario general para formar una candidatura única. Las únicas diferencias están ahora en los nombres y responsabilidades de los miembros de esa ejecutiva de concentración.

El XII Congreso de CC OO de Asturias comenzó esta mañana en Oviedo con los discursos de bienvenida y la presentación del informe de gestión del secretario general saliente, Antonio Pino. "Se cierra una etapa que desde el punto de vista sindical creo que es positiva", señaló Pino, que destacó que "en lo interno hemos conseguido, después de 37 años, darle la vuelta a los resultados de las elecciones sindicales, reducir el diferencial con UGT en 461 delegados con el que iniciamos el mandato y hoy ser la primera fuerza sindical en la región, al igual que lo somos en el país, y con unos niveles importantes de cohesión". Además destacó entre los principales logros los acuerdos de concertación en Asturias. Entre los retos que quedan pendientes destacó la mejora de la infraestructuras de la región , la crisis demográfica, la financiación autonómica y el paro juvenil.

Tanto Antonio Pino como Ignacio Fernández-Toxo, secretario general de CC OO, defendieron la necesidad de que haya una candidatura única a dirección del sindicato en Asturias. "El tiempo del debate termina y CC OO tiene a gala ser un sindicato que discute hasta la saciedad el conjunto de los elementos de su política y la conformación de los equipos, pero una vez que esto pasa creo que es el momento que las dos candidaturas, si es que finalmente se presentan, lleguen a un acuerdo y permitan que el congreso se salde con una única candidatura a la ejecutiva y con una votación lo más homogénea posible", afirmó Fernández-Toxo, que en su discurso ante sus compañeros de sindicato criticó "los presupuestos de la resignación" del Gobierno central, que se alimentan, a su juicio, del deterioro de las pensiones, del recorte del gasto en prestaciones de desempleo y de un modelo económico "low cost".

Tanto José Manuel Zapico como José María Guzmán Pacios destacaron esta mañana que sólo quedan "flecos" para pactar una candidatura única que estaría liderada por Zapico. No obstante, la discusión está centrada en los nombres de los miembros de la nueva ejecutiva y en sus responsabilidades."Es posible llegar a un acuerdo, aunque quedan algunas diferencias sobre la organización interna", señaló Pacios, que destacó que de ir a una votación con dos candidaturas "la diferencia de votos sería de cinco o diez delegados y estamos trabajando para no salir divididos del congreso". Por ello Pacios está dispuesto a no ser el secretario general pero quiere que gente de su equipo "con mucha experiencia" tenga responsabilidades en la dirección. Por su parte Zapico, más joven, defiende "una adaptación del sindicato a los nuevos tiempos para superar la era analógica" y considera que su propuesta de formación de ejecutiva unitaria, encabezada por él, "es generosa y equilibrada".