El PSOE presenta 1.846 enmiendas a los Presupuestos

El grupo socialista ha presentado 1.846 enmiendas parciales a los Presupuestos Generales de 2017, cifra récord de su formación, para movilizar cerca de 9.000 millones de euros y lograr que la política fiscal y presupuestaria este año sea justa y solidaria.



El portavoz parlamentario socialista de Economía, Pedro Saura, ha señalado en rueda de prensa que su formación propone una reforma tributaria en "profundidad" que pasa por "un cambio en el IRPF", un impuesto a las grandes fortunas y una reforma del Impuesto sobre Sociedades, además de un plan de lucha contra el fraude.







.@pedrosaurag: Estas más de 1.800 enmiendas a los #PGE que hemos presentado implican cambios sustanciales de los presupuestos del PP. pic.twitter.com/f0Ddj1J33D „ PSOE (@PSOE) 5 de mayo de 2017

Rajoy se felicita por el resultado de la votación. Vídeo: ATLAS

Saura ha dicho que mientras elno se modifique, los socialistas plantean que las grandes corporaciones paguen al menos el 15 % del beneficio contable.El grupo socialista insiste en la implantación del Ingreso Mínimo Vital, que en una primera fase supondría un desembolso de 2.600 millones de euros.Este Ingreso Mínimo Vital responde a la proposición de Ley que se tramita actualmente en el Congreso tras la aprobación de lapresentada por los sindicatos, y que contempla unos 426 euros para familias sin ingresos vinculada con la renta y la búsqueda de empleo.El portavoz económico ha afirmado que esta movilización de incremento de ingresos no implicaría un aumento del gasto ya que se suben impuestos a los que más tienen, y supondrían un cambio sustancial.Saura ha dicho que el PSOE no aceptaría unos presupuestos que no contemplaran esta reforma fiscaly ha señalado que, al que actualmente se niega el PP.Los 9.125 millones de aumento de ingresos se distribuyen en dos grandes ejes: igualdad, cohesión social y desarrollo del Estado de Bienestar, que contemplarían partidas por valor de 4.188 millones de euros, y un segundo eje dirigido a mejorar el empleo y la productividad, y que ascendería a 4.812 millones de euros.El grupo socialista plantea un incremento de las pensiones mínimas del 2,5 % y del 2 % para el resto, al igual que un alza del 2 % para el Indicador(IPREM) y del sueldo de los empleados públicos.El diputado socialista Javier Lasarte ha señalado que estos incrementos se plantean porque el Gobierno estima un alza del PIB del 2,5 % y la inflación lleva ya cuatro meses con aumentos del 2 %."Es de justicia que pensionistas y empleados públicos no pierdan capacidad adquisitiva e incluso la puedan ganar, y que las pensiones mínimas tengan un incremento superior", ha aseverado.Para, impulsar la productividad y el empleo, el PSOE aboga por una inyección de gastos no financieros en I+D+i de 600 millones de euros y otros 1.440 millones para empleos de calidad, formación profesional, políticas activas o programas de garantía juvenil.Para el Programa de Garantía Juvenil exigen un importe añadido de 440 millones.En el capítulo de las inversiones en infraestructuras prioritarias del transporte y medioambientales, inciden en que se debe incrementar en 1.300 millones de euros.También para mejorar la industria señalan varias enmiendas que supondrían un importe de 400 millones de euros, así como otros 120 millones para la internacionalización.