Alejandro Díaz: "Las empresas de Cataluña no vienen a Asturias debido a los impuestos"

Alejandro Díaz, propietario del grupo Baldajos y candidato a presidir la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) al igual que Belarmino Feito, señaló ayer que "muy pocas" empresas que han dejado Cataluña se han instalado en Asturias y "ello se debe a asuntos impositivos". El candidato a pilotar la patronal asturiana tras las elecciones del día 30 destacó la necesidad de que Asturias tenga "un marco estratégico para competir" con otros territorios y lamentó el "tiempo perdido" en temas como la rebaja del impuesto de sucesiones, "con el que hemos dejado pasar muchas oportunidades"·

Díaz apuntó que durante la crisis los empresarios, a través del IRPF, han "aportado y soportado" las necesidades que había en partidas sociales en Asturias y puso en duda el valor de los acuerdos de concertación "si no se cumplen". En ese punto señaló que "los recortes de los últimos años no han sido equilibrados, hay ciertas partidas sociales que han tenido un incremento desmedido y la inversión productiva, que genera riqueza y empleo, no se ha cumplido en la concertación". Por ello Díaz destacó la necesidad de "tener muy en cuenta el retorno de los fondos que se invierten, es necesario hacerlo en los sectores más productivos".

El propietario del grupo Baldajos protagonizó ayer en Oviedo un desayuno informativo organizado por "Asturias punto de encuentro" al que asistieron, entre otros, un nutrido grupo de empresarios encabezado por los presidentes de las cámaras de comercio de Oviedo y Gijón, Fernando Fernández-Kelly y Félix Baragaño; el rector de la Universidad de Oviedo, Santiago García Granda, o dirigentes políticos como Agustín Iglesias Caunedo (PP) o Ramón Argüelles (IU). Además estaba presente Alberto González, director general de FADE.

Díaz, de 38 años, "la misma edad con la que Enmanuel Macron presentó su candidatura a la presidencia Francia", afirmó que se siente "con fuerzas para hacer una Asturias más dinámica" desde la dirección de FADE y que prefiere el diálogo a la exigencia . Apuntó que si gana, su cargo no estará retribuido y que delegará muchas materias en el staff de FADE, "un equipo muy profesional". Con respecto al consejo ejecutivo de la patronal, apuntó que en él estarán representados los principales sectores y ganarán peso las mujeres. "El consejo estará libre de condiciones y condicionantes", aseguró Díaz, que entre sus propuestas destacó una mayor digitalización de la federación empresarial y la posibilidad de utilizar sus instalaciones como hotel de asociaciones para los colectivos empresariales con menos posibilidades de contar con sedes propias.