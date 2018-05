"La recuperación económica es una burda estafa", dice UGT-Asturias

La economía asturiana ha crecido un 3,5 por ciento durante el pasado año, pero el riesgo de pobreza aumenta por la fuerte precariedad laboral, el elevado nivel de desempleo y la devaluación salarial, según un informe de UGT Asturias.

La pobreza no solo afecta a los parados sino también a las personas ocupadas, según los datos del estudio titulado "Precariedad laboral, Paro Estructural, Pérdida salarial, Pobreza y Desigualdad", presentado este lunes por el secretario general de UGT de Asturias, Javier Fernández Lanero.

El dirigente sindical ha afirmado que la recuperación económica "es una burda estafa" porque "no llega a las familias" por el "fuerte trasvase de rentas salariales a las empresas" y la pérdida de prestaciones.

"Estamos volviendo a repetir los errores que derivaron en la crisis al repetir el mismo patrón de crecimiento con un empleo precario y muy sensible a los cambios de ciclo económico", ha indicado.

El estudio revela que los trabajadores con menores salarios son los que han tenido la mayor caída de poder adquisitivo, con una reducción del 13,8 por ciento frente al 3,4 pro ciento de las mayores retribuciones.

En el año 2017 la economía regional experimentó un crecimiento del 3,5 por ciento mientras que los salarios crecieron un 1,1 por ciento,, que coincide con la subida de la inflación con lo que la subida real ha sido nula, destaca el estudio.

El sindicato ha considerado "preocupante" el "elevado nivel de paro de larga duración", ya que en la región existen 35.400 desempleados que llevan más de un año buscando empleo y otros 28.500, dos años.

El elevado nivel de paro de larga duración implica que la cobertura por desempleo sea cada vez menor y se sitúe 29 puntos por debajo de la de 2010, cuando se registró el máximo,

"A día de hoy el 54 por ciento de los desempleados no tiene ninguna prestación", según el informe elaborado por la UGT tomando como base datos de distintas fuentes.

Añade que "el fraude de ley por parte de las empresas en la contratación con el uso de contratos temporales para cubrir puestos indefinidos provoca que la tasa de temporalidad haya aumentado desde la aprobación de la reforma laboral".

Destaca además que "la irrupción de nuevas figuras laborales, como empresas multiservicios, plataformas digitales y falsos autónomos están generando empleos aún más precarios".

En este proceso "las diferencias de género se agravan, al ser los hombres los más beneficiados por la caída del paro", y las mujeres las que tienen condiciones laborales "peores, con mayor parcialidad y temporalidad".

Fernández Lanero ha considerado necesario que el crecimiento económico llegue a las familias y a abogado por llegar a acuerdos en la negociación colectiva de los convenios.

No obstante, ha advertido de que el sindicato continuará las movilizaciones y ha admitido la posibilidad de convocar a una huelga general