Bruselas prevé que EE UU ponga en junio aranceles al acero

La comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, aseguró ayer que no es realista esperar que Estados Unidos no imponga cuotas o aranceles al acero y el aluminio europeos, una vez acabe el plazo de exención temporal a las medidas tarifarias sobre estas exportaciones el 1 de junio. En un debate durante el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo, la comisaria se refirió a la relación comercial entre la Unión Europea (UE) y Estados Unidos, "cada vez más compleja", y se mostró pesimista acerca de los progresos que se podrán alcanzar en los últimos y decisivos días de contactos con Washington. "Ojalá pudiera informarles sobre una agenda positiva sin aranceles ni cuotas, pero de manera realista no podemos esperar eso", admitió Malmström ante los eurodiputados.