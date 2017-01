Dejar Sanz Crespo para largo recorrido ahorra 180 millones al plan de vías, dice XSP

La total paralización desde hace meses del plan de vías ha llevado al equipo de Xixón Sí Puede a ponerse manos a la obra para generar un diseño alternativo. Un proyecto viable a medio plazo, mucho menos costoso y que supone aprovechar las infraestructuras ya existentes. "No será la obra más bonita del mundo pero será una obra realizable y efectiva", explicaba ayer el edil de XSP David Alonso al plantear las líneas maestras de ese plan que, espera, tenga una forma más definida el mes que viene.

Un proyecto de mínimos a mitad de camino entre el diseño que Jerónimo Junquera dejó como ganador de un concurso de ideas en el tiempo de los gobiernos del PSOE y la propuesta pactada en 2015, y no desarrollada, por PP y Foro con un coste estimado de 422 millones.

El plan alternativo de Xixón Sí Puede mantiene la actual estación de Sanz Crespo -operativa desde 2011 con carácter de provisional y con un coste de más de 7,6 millones- como estación para los trenes de largo recorrido. Las estaciones de trenes de cercanías y autobuses, soterrada la primera en conexión con el túnel del metrotrén y semisoterrada la segunda, estarían en ese equipamiento que Fomento plantea en el entorno del Museo del Ferrocarril. Entre una y otra se habilitaría un paso de comunicación directa en superficie. Alonso recordó, como ejemplo, el pasillo acristalado que comunica un aeropuerto de Berlín con la zona urbana durante más de 450 metros.

Poner en marcha, sea como sea, el plan de vías es la opción de Xixón Sí Puede, para el que también urge dar vida al túnel del metrotrén ya construido hasta El Bibio. "Ahora mismo tenemos un tubo de hormigón que hay que vestir. La obra civil está hecha pero falta la obra ferroviaria", explicó el edil. En cuanto a la prolongación hasta Cabueñes, XSP la defiende aunque optando por una obra en superficie y no un túnel bajo tierra como prolongación. El cálculo de Alonso es que con esa alternativa se podrían ahorrar entre 120 y 180 millones de euros. Incluidos los 20 que debían salir de las arcas de la Empresa Municipal de Aguas para acometer la desviación de todos los colectores del entorno del Museo del Ferrocarril. Unos ahorros que, a futuro, podrían dedicarse a extender el soterramiento de las vías. O así lo ve Alonso.

De todos modos, y por mucho que se presenten ideas para ahorrar, el concejal tiene claro que el proyecto gijonés no saldrá adelante mientras el Ministerio de Fomento no se comprometa en su financiación. Sobre todo de las infraestructuras ferroviarias. La venta de los suelos que quedó desierta ya evidenció hace unos meses que no se puede contar con las plusvalías que iban financiar el plan de vías. El Ayuntamiento de Gijón está pendiente de una reunión con el nuevo ministro de Fomento, Íñigo de la Serna.

También hay movimientos en el Congreso de los Diputados para forzar, entre todos los grupos de la oposición, que el gobierno del Partido Popular fije una dotación económica para la obra gijonesa. El edil sólo ponía en duda el apoyo en esa iniciativa de Foro, que se presentó a las elecciones generales en coalición con el Partido Popular.

Como paso previo a perfilar su propio plan de vías, el edil de Xixón Sí Puede lleva al Pleno de esta tarde una propuesta para que el Ayuntamiento solicite de Fomento la elaboración en el plazo de un mes de "un informe extenso, detallado y pormenorizado" donde se evalúen las infraestructuras ejecutadas, su estado de conservación y las actuaciones pendientes. Todo ello con la imagen en la cabeza de un túnel del metrotrén sin uso desde hace diez años y lleno de agua. Alonso entiende que debe ser en el Pleno y no en el consejo de administración de Gijón al Norte donde se debata esta realidad ya que es donde están representados todos los partidos políticos. En Gijón al Norte faltan IU y Ciudadanos. "El plan de vías es una prioridad para Gijón y los años de esperan son una vergüenza. Parece un chiste", sentenció Alonso.