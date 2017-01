Acerca de la "cláusula suelo"

Cada día nos levantamos, encendemos la televisión, la radio, leemos la prensa y el tema de turno es la "cláusula suelo" y los temas bancarios relacionados. El problema con el que nos encontramos aquí no es la "cláusula suelo" en sí, sino la falta de información con la que cuentan los ciudadanos.

En nuestro despacho, cada día recibimos llamadas y visitas en las que la ciudadanía nos traslada la incertidumbre e inquietud ante la situación actual. Se respira un ambiente tenso en el que aparecen las prisas, ya que se generó una presión por la que parece que "si no me apuro, no recuperaré lo que sin duda me pertenece".

Aquí es cuando aparece el desconcierto y hay que trasladar a la población en general que nos encontramos ante un procedimiento que aún no está asentado del todo, por lo que tienen que acudir a profesionales en la materia para estar bien informados. La pregunta siempre es la misma: "Tengo una hipoteca, así que tengo una 'cláusula suelo' ¿no? Y el banco me tiene que devolver dinero, ¿es así? Además, tienen que devolverme los gastos de formalización también, ¿no?"

Estas cuestiones precisan de un estudio personalizado y exhaustivo, ya que no siempre existen dichas cláusulas y no todo el mundo está afectado. Para intentar aclarar esta incertidumbre, este jueves, varios miembros del equipo estaremos en el antiguo cine de Roces informando a los vecinos sobre esta situación.

Como dijo Albert Einstein: "Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo".