IU acusa al gobierno de Moriyón de "no saber dirigir la acción municipal"

El Grupo municipal de Izquierda Unida (IU) del Ayuntamiento de Gijón, a través de la edil Ana Castaño, censuró al Gobierno local de Carmen Moriyón por reducir el porcentaje de ejecución presupuestario en el primer trimestre de este año.



Según Ana Castaño los datos "son muy claros: sobre un total de 227.382.510,15 euros sólo se llevan ejecutados hasta el momento 41.894.541,85 euros, lo que representa el 18,42 por ciento del presupuesto, mientras que el año pasado, con prórroga presupuestaria, a la misma fecha la ejecución era del 22,83 por ciento".



Por ello, Ana Castaño considera que "la baja ejecución es el reflejo directo de la falta de pulso del gobierno municipal, que tiene grandes dificultades para poner a funcionar la maquinaria municipal, los proyectos se demoran, las iniciativas se estancan y, en definitiva, la ciudad languidece por la acción de un Gobierno que de manera reiterada pone de manifesto que no puede o no sabe dirigir la acción municipal".



En este sentido, la edil de IU subraya que "si del total de gasto de este primer trimestre se excluye lo que se ha destinado a pagar las nóminas del personal municipal y las obligaciones con los bancos y no se contabiliza el fondo de contingencia, nos encontramos con que en los tres primeros meses de 2017 apenas si ha ejecutado el 14,85 por ciento, unos 21.727.274 euros".